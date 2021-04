Capitala, tot mai aproape de relaxarea masurilor de restrictie. Indicele de infectare a ajuns la 3,68 la mie

"Rata de incidenta este de 3,68 astazi, deci coboara, usor-usor, spre 3,5. Deocamdata, masurile de siguranta sanitara sunt aceleasi pe care le-am aplicat si pana acum", a anuntat duminica prefectul municipiului Bucuresti, Alin Stoica, la B1 Tv."In momentul in care vom ajunge sub 3,5, atunci programul operatorilor economici va fi pana la 21 in toate zilele si vor putea fi deschise si salile de fitness in interior", a mentionat Stoica.Conform acestuia, in urmatoarele zile "sau poate chiar maine", este posibil ca rata de infectare sa ajunga sub 3,5 cazuri la mia de locuitori.Alin Stoica anunta ca autoritatile se vor intruni "imediat" ce se va constata scaderea ratei de infectare sub 3,5 pentru a relaxa masurile restrictive privind deplasarea persoanelor si programul agentilor economici."Trebuie sa fim constienti de faptul ca, desi pare o rata mica acum, nu sunt putine cazuri. Pentru ca, de fapt, ce e peste 3 este o rata mare, care pune presiune pe sistemul sanitar. Nu trebuie sa ne relaxam si sa consideram ca deja lucrurile sunt roz, pentru ca nu sunt. Vedem ca desi rata de incidenta scade, avem foarte multi oameni internati in stare grava si foarte grava in ATI, sunt foarte multi intubati", a adaugat prefectul.Alin Stoica a adaugat ca la nivelul Capitalei de poarta discutii pentru infiintarea unui centru de vaccinare drive thru in sectorul 6, pe modelul celui deschis sambata la Deva.