Replica dura data de un medic celor care nu cred in coronavirus: "Ii rugam sa nu mai vina la spital daca fac COVID. Sa nu incarce sistemul sanitar"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Dau niste semnale foarte proaste.Pe de alta parte, este dreptul fiecaruia sa faca ce vrea cu viata lui. Noi suntem aici sa ne luptam pentru viata celor care vor sa traiasca. Si vom ramane aici. Pentru ceilalti care iau in deradere toate aceste masuri si care la randul lor au alti adepti suntem neputinciosi in fata lor. Dar daca se vor imbolnavi, sa se trateze cu terapii alternative. Sa nu incarce sistemul sanitar. Am pacienti care nu au crezut, s-au infectat, au inceput sa poarte masca, apoi sa promoveze sanatatea publica", a spus dr. Cristian Oancea, intr-o interventie la Digi24.Specialistul spune ca masurile impuse de autoritati sunt de bun simt si nu lezeaza drepturile nimanui."Tot ce am cerut in aceasta perioada: sa purtam masca, sa avem o igiena sanitara mai accentuata si atat. Nu am pus nicio masura restrictiva care sa blocheze drepturile unei persoane. Asta deja putem sa o numim crima . Daca tu iti respecti dreptul de a nu purta masca, te infectezi si imi dai mie si eu, Doamne fereste, mor sau ajung in Terapie Intensiva si deja vorbim de alte sanctiuni.Ar trebui sa se gandeasca de doua ori aceste persoane. Si nu inteleg ce drepturi le sunt incalcate?", se intreaba managerul Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara.