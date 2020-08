REPORTAJ Cum sa-ti recoltezi singur mostrele pentru testul COVID-19. Pasii pregatitori care trebuie parcursi

Cum se face recoltarea

Reporterii Ziare.com au incercat experienta pe propria piele.Am mers la unul dintre aceste laboratoare pentru a realiza un test RT PCR, costul acestuia fiind de 300 de lei, cu rezultatele livrabile in mai putin de 48 de ore.Pentru a efectua testul, procedura similara ca si in cazul celorlalte laboratoare. Suni cu ceva timp inainte, te programezi, iar in ziua si la ora stabilita mergi la laborator. Numai ca acolo nu intri, ci unul dintre angajatii laboratorului iti aduce cateva acte pe care trebuie sa le completezi si sa te semnezi, impreuna cu o foaie cu instructiunile si un set de testare care cuprinde un tampon orofaringian si un tub de colectare de 5 mililitri.Recoltarea se poate face in propria masina sau chiar acasa daca stai aproape de laborator. Conditia este ca in mai putin de o ora de la recoltare sa duci mostra pentru a fi analizata.Desi unele laboratoare cer ca pacientii sa nu se spele pe dinti, sa nu manance, sa nu bea apa cu 4 ore inainte, in cazul laboratorului la care am fost noi restrictiile enumerate privesc doar intervalul de 30 de minute anterior.Pentru inceput, mainile trebuie spalate 20-30 de secunde, inainte de a deschide kit-ul pentru incepere recoltarii. Daca nu ai apa si sapun la indemana, iti poti dezinfecta mainile cu spirt sau cu ce ai la indemana.Al doilea punct al instructajului ne spune ca inainte cu 30 de minute de colectarea probei sa nu mancam, sa nu mestecam guma, sa nu ne spalam pe dinti si sa nu clatim gura cu nici un lichid."Dupa ce v-ati uscat mainile, deschideti kitul de recoltare in care veti gasi: 1 periuta alba de plastic cu coada lunga, un tub de plastic, un capac si un cod de bare autoadeziv. Codul de bareautoadeziv este extrem de important deoareceasigura legatura dintre proba si pacient. Nu trebuie sa atingeti periuta!", se arate in instructiuni.Cu ajutorul periutei colectezi proba orofaringiana (din gat) prin frecarea usoara a ambelor parti ale acesteia de partea din spate a gatului. Respira normal in timpul acestei operatiuni.Acum vine partea grea. Iti va trebui cel mai probabil o oglinda pentru a vedea unde bagi periuta pentru ca aceasta nu trebuie sa atinga nici o alta parte a gurii, ci doar zona din spate a gatului. Adica, va trebui sa recoltezi proba periind partile din stanga si din dreapta ale "omuletului".Dupa colectarea probei, introdu imediat periuta in tubul de plastic fara a atinge peretii exteriori. Periuta de recoltare are prevazut un punct de rupere care trebuie folosit pentru a separa periuta cu proba orofaringiana de restul cozii de plastic. Indeparteaza restul cozii dupa rupere.Inchizi tubul cu capacul primit in kit. Aplici eticheta cu codul de bare pe tub si codul QR pe capacul tubului, dupa care pui tubul in punga de plastic biohazard si sigilezi punga.Dupa toata aceasta operatiune, suni din nou la un numar de la laborator si ca cobori cineva pentru a prelua probele. Daca plata se face cash atunci vei plati acolo pe loc, daca nu, vei primi pe email o factura pe care va trebui sa o achiti in cel mai scurt timp.Dupa toata aceasta procedura, in care esti lasat cu o usturime in gat si cu cateva lacrimi varsate fortat, astepti rezultatele. Sa auzim de bine!