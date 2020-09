Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS: "Nu exista niciun vaccin autorizat in acest moment. Suntem intr-o zona de stabilitate a cazurilor"

"Avem o evolutie care a fost constant ascendenta, incepand cu data de 1 iunie. Numarul de cazuri s-a stabilizat in urma cu circa 2-3 saptamani si avem o medie saptamanala de circa 1200 de imbolnaviri zilnic, iar daca utilizam indicatorul pe care il foloseste Centrul European de Control al Bolilor, incidenta acumulata pentru ultimele 14 zile suntem undeva la 85 de cazuri la fiecare suta de mii de locuitori, ceea ce ne plaseaza pe unul dintre primele locuri.Am fost chiar pe primul loc, la un moment dat, intre timp Spania si Franta ne-au depasit, dar in Romania suntem intr-o zona de stabilitate a numarului de cazuri. Important e ca odata cu deschiderea scolilor sa nu ajungem in situatia unei cresteri rapide a numarului de cazuri care sa faca foarte greu abordabile cazurile de catre sistemul de sanatate. O crestere moderata e una, o dublare a numarului de cazuri este altceva", a declarat alexandru Rafila la Antena 3, joi seara.In ceea ce priveste vaccinul, Alexandru Rafila spune ca acesta nu este autorizat, iar informatiile ca va sosi in ianuarie sau februarie, in Romania, nu sunt confirmate."Vaccinul nu exista autorizat in acest moment. Studiile de faza 3 abia au demarat la majoritatea vaccinurilor avansate, iar aceste informatii, ca vor veni in ianuarie, februarie, nu sunt confirmate. Acest vaccin despre care se discuta ca va veni in Romania, in ianuarie, februarie, de fapt este un vaccin aflat in faza de dezvoltare, Comisia Europeana finanteaza dezvoltarea lor, iar daca vor fi aprobate, atunci fiecare tara membra a UE va primi o cota parte, proportionala cu populatia pe care o are", a mai precizat Rafila.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi 1.365 de cazuri noi de infectare cu coronavirus , bilantul imbolnavirilor ajungand la 91.256. 44 de persoane au decedat in ultimele 24 de ore, numarul total al deceselor fiind 3.765. 503 pacienti sunt internati la ATI.