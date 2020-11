Republica Ceha redeschide partial scolile primare. Numarul de cazuri de COVID-19, in scadere

Anuntul reprezinta prima decizie de relaxare a restrictiilor impuse in Republica Ceha in lunile septembrie si octombrie din cauza recrudescentei pandemiei. Incepand din 18 noiembrie, elevii din clasele I si a II-a, cu varste cuprinse intre sase si opt ani, vor putea sa revina la cursurile organizate in scolile primare.Republica Ceha, o tara cu o populatie de 10,7 milioane de locuitori, a dorit sa evite supraaglomerarea spitalelor sale dupa ce numarul infectarilor zilnice cu SARS-CoV-2 a depasit pragul de 15.000 in saptamanile recente, iar Cehia a ajuns pe primul loc in clasamentul tarilor europene cu cele mai ridicate rate de infectare.Toate scolile au fost inchise in Republica Ceha pe 14 octombrie si au fost nevoite sa adopte formatul cursurilor de la distanta."Republica Ceha a adoptat masura fara precedent de a inchide chiar si primele clase din scolile primare atunci cand modelele epidemiologice au aratat ca situatia era critica", a declarat ministrul Robert Plaga intr-o conferinta de presa transmisa miercuri de postul national de televiziune din aceasta tara."Costul generat de nevoia de a incetini pandemia a fost suportat cu greu de sistemul de educatie, dar ma bucur ca vom putea de acum, cel putin prin intermediul acestui mic pas, sa revenim la activitatile de predare bazate pe prezenta elevilor in clase", a adaugat el.Elevii din clasele I si a II-a vor trebui sa poarte tot timpul masti sanitare in scoli, iar salile de clasa vor fi aerisite la jumatatea orelor de predare. Orele de muzica si de educatie fizica nu vor avea loc, a precizat ministrul ceh.Potrivit AFP, scolile dedicate elevilor cu dizabilitati vor fi de asemenea deschise.Scolile generale, liceele si universitatile vor ramane deocamdata inchise. Gradinitele au ramas deschise in aceasta perioada.Locuitorii din Cehia sunt in continuare vizati de restrictii de deplasare, interdictia de circulatie pe timpul noptii si de inchiderea spatiilor sportive, a restaurantelor si a celor mai multe magazine.Ministrul Sanatatii din aceasta tara, Jan Blatny, a declarat intr-o conferinta de presa ca, desi numarul zilnic al infectarilor a atins deja cel mai probabil punctul lor maximal, spitalizarile se vor mentine la un nivel ridicat in perioada imediat urmatoare din cauza intervalului ce exista intre comunicarea rezultatelor pozitive la testele COVID-19 si agravarea simptomelor.Republica Ceha a raportat alte 9.016 de cazuri de coronavirus marti, in scadere cu circa 3.000 in raport cu numarul comunicat in aceeasi zi din saptamana trecuta. Numarul zilnic al deceselor de COVID-19 a crescut la aproximativ 200 in ultimele zile. Prin comparatie, media zilnica a deceselor inregistrate in ultimii ani la nivel national, ce include toate cauzele de deces , este de 300.Miercuri dimineata, Cehia a raportat un total de 430.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si peste 5.300 de decese asociate maladiei COVID-19 de la inceputul pandemiei.Citeste si: De ce n-ar trebui inchise scolile: 7 motive. Analiza Deutsche Welle