Record de absolut de infectari in Republica Moldova: 2.273 de cazuri noi intr-o singura zi

Bilantul general al imbolnavirilor a ajuns la aproape 220 de mii de cazuri (219.988) in aceasta tara cu o populatie de 2,6 milioane, scrie Hotnews.ro 341 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt in stare extrem de grava, dintre care 61 sunt conectate la aparatele de ventilare pulmonara.39 de persoane au decedat din cauza complicatiilor provocate de virusul SARS-Cov-2 in R. Moldova in 24 de ore, ridicand numarul cazurilor letale la 4.661.De la inceputul pandemiei pana in prezent in lume au fost inregistrate 125.436.393 de cazuri de infectii cu noul coronavirus. 2.756.768 dintre cei infectati au murit, iar 101.304.931 s-au vindecat.Republica Moldova se afla pe locul 62 in lume privind numarul de infectari, conform datelor centralizate pe Woldometers In Romania, cel mai recent raport arata 6.136 de cazuri noi si 137 de decese . La ATI sunt internati 1.351 de pacienti.