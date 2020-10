Republica Moldova inregistreaza peste o mie de cazuri de COVID-19 pentru a doua zi consecutiv

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale joi pe site-ul sau, dintre cele 1.121 de cazuri, cinci sunt de import (Turcia-2, Olanda-1, Ucraina-1, Italia-1) si 65 sunt lucratori medicali - 29 de medici, 27 de asistenti medicali si 9 - personal auxiliar. De asemenea, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 18 decese.In raportarea precedenta, publicata la 7 octombrie, ministerul a comunicat un bilant de 1.062 cazuri de infectare in 24 de ore, dintre care 12 de import (Germania-3, Rusia-2, Romania-2, Turcia-2, Ucraina-2, Italia-1), precum si 15 decese.Numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus in Republica Moldova a ajuns la 59.915, din care 43.008 s-au vindecat. In total 1.424 de persoane au murit din cauza COVID-19.