Republicanul Ron Wright este primul membru din Congres care moare de Covid-19. Avea 67 de ani

"Congresmanul Ron Wright a murit linistit la varsta de 67 de ani", a anuntat biroul sau. "In ultimele doua saptamani, Ron si sotia sa Susan au fost internati la Spitalul Baylor din Dallas dupa ce s-au infectat cu Covid-19".Wright, care a fost reales pentru al doilea mandat in alegerile din noiembrie, este primul membru al Congresului care moare din cauza coronavirusului.Moartea sa vine dupa doua saptamani de cand a fost diagnosticat cu Covid-19, pe 21 ianuarie. Atunci, el spunea intr-un comunicat, ca "a avut simptome minore, dar, in general, ma simt bine si voi continua sa lucrez pentru oamenii din districtul 6 de acasa saptamana aceasta".In septembrie, Wright a fost internat din cauza unor complicatii la tratamentul pentru cancer, a scris Texas Tribune.Din cele peste 106 milioane de cazuri de coronavirus din lume, peste 27 de milioane au fost confirmate in SUA, conform datelor centralizate pe platforma worldometers.info De la inceputul pandemiei, in SUA au murit peste 475 de oameni din cauza coronavirusului.