Restaurante inchise in 12 localitati din judetul Hunedoara, dupa cresterea numarului de cazuri de COVID-19

Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Prefecturii Hunedoara, restrictia intra in vigoare imediat si se aplica pentru mai multe activitati comerciale."Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, a restaurantelor si cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unitati de cazare, a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, in interiorul cladirilor", se arata in comunicat.Cele 12 localitati sunt: Petrosani, Baiesti (comuna Pui), Campu lui Neag (Uricani), Dancu Mic (comuna Martinesti), Fintoag (comuna Lapugiu de Jos), Galati (comuna Pui), Livadia (comuna Baru), Mihaileni (comuna Buces), Obarsa (comuna Tomesti), Pricaz (comuna Turdas), Subcetate (comuna Santamarie Orlea), comuna Totesti.