Hunedoara: Restaurantele si cafenelele din 16 localitati se inchid din cauza cazurilor de COVID-19

Potrivit unei hotarari adoptate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, restrictia se aplica in localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor confirmate cu virusul SARS-CoV- 2, in ultimele 14 zile, trece peste pragul de 1,5 cazuri la 1.000 locuitori.Masura se aplica si in cazul pensiunilor sau al altor unitati de cazare si la salile de jocuri de noroc, licentiate, care functioneaza in interiorul cladirilor.Comparativ cu situatia de saptamana trecuta, numarul localitatilor cu restrictii este mai mare cu cinci.