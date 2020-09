Iasi: Restaurantele ar putea fi reinchise din 5 octombrie, din cauza numarului mare de infectari cu COVID-19

"Atragem atentia ca daca va fi depasit acest prag, incepand cu data de 5 octombrie, conform prevederilor legale, va fi necesara dispunerea unor masuri si in ceea ce priveste aceasta localitate, respectiv: suspendarea activitatii cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor; suspendarea activitatii operatorilor licentiati in domeniul jocurilor de noroc; interzicerea desfasurarii spectacolelor, concertelor si evenimentelor culturale", se precizeaza intr-un comunicat de presa al Consiliului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Iasi.In urma sedintei de luni a CJSU, decizia se aplica in comunele Barnova, Helesteni, Holboca si Horlesti, unde s-a dispus si suspendarea activitatii operatorilor licentiati in domeniul jocurilor de noroc, precum si interzicerea desfasurarii spectacolelor, concertelor si evenimentelor culturale.In aceeasi sedinta a CJSU s-a dispus reluarea activitatilor de acest tip in comunele Rediu si Tomesti, unde rata cumulata a cazurilor pozitive Covid-19 a scazut sub 1,5 la mia de locuitori.