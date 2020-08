Restaurantele ar putea fi redeschise din 1 septembrie. Discutii despre situatia teatrelor si cinematografelor. Ludovic Orban: "Vom dezbate in cursul acestei saptamani"

"Dezbatem in cursul acestei saptamani. Am solicitat punctul de vedere al specialistilor din Grupul de Suport Tehnico-Stiintific si alti specialisti sa vedem ce formule, ce propuneri, ce recomandari. Intentia mea este ca in cursul acestei saptamani sa luam o decizie. Cu atat mai mult cu cat se va termina sezonul estival si va fi din ce in ce mai greu ca hotelurile, de exemplu, sa poata sa serveasca masa pe terasa", a precizat Ludovic Orban, luni, intr-o emisiune la Digi 24.Acesta a reiterat faptul ca temperaturile scazute inregistrate deja in zona montana vor face dificila servirea mesei in spatii deschise.Orban a avansat ca termen probabil pentru redeschiderea restaurantelor inceputul lunii septembrie."Vedem, luam decizia. Cel mai probabil de la 1 septembrie, in anumite conditii", a spus el.Premierul a adaugat ca se analizeaza si posibilitatea reluarii vietii culturale in spatii inchise."Discutam de posibilitatea reluarii activitatii in institutii de cultura, in teatre, in cinematografe, sigur, cu un set de conditii: distantare, portul mastii, dezinfectare si alte posibile solutii pentru reducerea riscului de raspandire", a afirmat Orban.In ceea ce priveste prezenta spectatorilor pe stadioane, prim-ministrul a subliniat faptul ca galeriile echipelor sunt foarte greu de controlat si ca, in aceste conditii, riscul de transmitere a noului coronavirus este foarte mare, dar daca scade numarul de infectari si intr-o localitate nu e niciun caz, se poate ajunge si la meciuri cu public.