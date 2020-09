Restrictii noi in Copenhaga, pe fondul pandemiei de COVID-19. Restaurantele, barurile si cafenelele, obligate sa inchida mai devreme

Purtarea mastilor va fi obligatorie in restaurante, cafenele si baruri atunci cand persoanele nu sunt asezate la mese, a anuntat ministrul danez al sanatatii, Magnus Heunicke, in cadrul unei conferinte de presa.Evenimentele private, precum nuntile si botezurile, ar trebui sa se termine, de asemenea, la ora 22:00, a mai spus el.Masurile vor intra in vigoare joi, 17 septembrie, si vor fi valabile pana cel putin la 1 octombrie.Anuntul are loc dupa publicarea unei postari pe Facebook de catre premierul Mette Frederiksen referitoare la un numar in crestere a infectarilor cu noul coronavirus si a internarilor in spital din aceasta cauza.Dupa un varf al cazurilor de COVID-19, Danemarca a reusit sa controleze rapid raspandirea noului coronavirus dupa ce a impus restrictii timpurii si stricte in viata publica.Cu toate acestea, in ultimele saptamani, numarul de noi cazuri a inceput sa creasca din nou, cu focare in Aarhus, Ringsted si, cel mai recent, in zona Copenhaga.