Restaurantele, cafenelele, salile de spectacole si de jocuri de noroc se inchid in intreg judetul Ilfov

"Avand in vedere ca in Judetul Ilfov, rata de incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori, respectiv 4.28/1000 locuitori, pentru urmatoarele 14 zile, incepand cu data de 03.01.2021 ora 20,00 si pana in data de 17.01.2021 ora 20,00, la nivelul judetului Ilfov, pentru localitatile in care nu este instituita carantina zonala, se dispune:- interzicerea activitatii cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare;- comercializarea si consumul produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor;- activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati;- interzicerea activitatii cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc;- interzicerea organizarii si desfasurarii activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte", se arata in hotararea 1/2021 a Comitetului Jude'ean pentru Situatii de Urgenta Ilfov.Regimul contraventional aplicabil pentru nerespectarea masurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 - 70 din Legea nr. 55/2020, iar pentru localitatile din judetul Ilfov care in acest moment se afla sub masura de carantinare zonala instituita prin ordin al sefului DSU, la incetarea aplicabilitatii masurii se pun in aplicare prevederile prezentei hotarari, mai informeaza Prefectura Ilfov.In ultimele 24 de ore, politistii IPJ Ilfov si politistii locali au aplicat 175 de sanctiuni contraventionale cu amenzi in cuantum total de 21.000 lei, pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala si pentru nerespectarea interdictiilor privind deplasarea/libera circulatie Cea mai mare rata de incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile in judetul Ilfov s-a inregistrat in localitatea Tunari de 6,95 la mia de locuitori, urmata de Bragadiru cu 6,36 si Corbeanca cu 6,13.