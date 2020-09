Restaurantele din 21 de localitati din judetul Arad raman inchise pana in 8 septembrie. Incidenta cumulata a cazurilor este mai mare de 1,5 cazuri la mia de locuitori

Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Prefecturii Arad, in localitatile Curtici, Ineu, Santana , Sebis, Almas, Archis, Barsa, Bocsig, Brazii, Buteni, Carand, Dezna, Graniceri, Gurahont, Plescuta, Seleus, Sicula, Sintea Mare, Taut, Ususau si Varfurile restaurantele raman inchise."Avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile din localitatile judetului Arad unde a fost depasit pragul de 1,5/1.000 locuitori, se dispune suspendarea activitatii cu publicul, pe o durata de 7 zile (pana la data de 08.09.2020 orele 2400), a tuturor operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor", se arata in comunicat.Guvernul a decis deschiderea restaurantelor, de la 1 septembrie, dar si reluarea activitatii cinematografelor si a institutiilor care organizeaza concerte sau spectacole, cu respectarea mai multor masuri. Activitatea poate fi reluata in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori.