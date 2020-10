Razie de proportii in Herastrau: sapte restaurante au primit amenzi in valoare totala de 120.000 de lei: "In 4 dintre locatii a fost constatata activitate de club"

"In continuarea activitatilor desfasurate de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in data de 17.10.2020, Politia Sectorului 1, cu angrenarea Politiei Locale, Directiei de Sanatate Publica, Jandarmeriei, Directiei Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Comisariatului pentru Protectia Consumatorului, Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, au fost efectuate verificari la 7 obiective cu profil alimentatie publica - terasa/ restaurant din zona Herastrau.Au fost constatate si aplicate 25 de sanctiuni contraventionale in valoare de 120.500 lei, din care 14 pentru incalcari ale prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in valoare de 59.900.La 4 dintre locatii a fost constatata activitate de club, fapt pentru care au fost sanctionati pentru incalcarea prevederilor Legii nr 55 din 2020. Actiunile vor continua", se arata intr-un comunicat trimis de oficialii Politiei.