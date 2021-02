Restaurantele, salile de spectacol si de jocuri vor fi redeschise la 30% capacitate in Brasov. Cand intra in vigoare masura

"Dupa o perioada de grea incercare si asteptare, in sfarsit o veste buna pentru operatorii din domeniul HoReCa, in contextul pandemiei de COVID-19. Astazi in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov s-a adoptat hotararea prin care incepand de maine, 3 februarie, se vor deschide in Brasov spatiile cinematografelor, institutiilor de spectacole, restaurantelor si cafenelelor, la o capacitate de 30% din capacitatea totala a spatiului, respectand scenariul galben in care se afla Municipiul Brasov, aferent unei incidente cuprinse intre 1.5 si 3 la 1000 de locuitori", a transmis, marti, viceprimarul municipiului Brasov, Flavia Boghiu.Potrivit acesteia, printre institutiile de cultura care-si vor reincepe programul cu publicul se afla Teatrul Sica Alexandrescu, Teatrul Arlechino, Opera si Filarmonica Brasov."Aceasta veste buna vine, in continuare, cu o responsabilitate crescuta. De aceea, insist cu rugamintea catre cetateni, catre detinatorii de restaurante si cafenele si catre toti cei care au spatii ce urmeaza sa se deschida sa continue sa fie cat se poate de rigurosi in ce priveste masurile de siguranta aferente scenariului galben, sa le impuna si sa le respecte. Doar asa putem sa ramanem la o incidenta a cazurilor scazuta, sa mentinem trendul descrescator, protejand astfel sanatatea fiecaruia dintre noi", a mai transmis Boghiu.