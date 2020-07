Restaurantele, salile de sport, saloanele de coafura si bisericile din California de reinchid din cauza numarului de cazuri de covid

Newsom a luat masurile pe fondul numarului mare de cazuri care pun in dificultate spitalele din mai multe comitate rurale, in timp ce numarul infectiilor a crescut in Los Angeles si in parti ale regiunii golfului San Francisco.Los Angeles este al doilea cel mai mare district scolar din Statele Unite si, impreuna cu San Diego, reuneste 706.000 de elevi si 88.000 de angajati.Presedintele Donald Trump , care doreste sa fie reales in noiembrie, a cerut redeschiderea scolilor la nivel national, pentru ca elevii sa invete in scoli din toamna. Campania sa considera ca redeschiderea scolilor este un pas necesar pentru redresarea economica, in special pentru parintii cu copii mici care lucreaza.Trump se afla in urma rivalului sau democrat Joe Biden in sondajele de opinie, atat la nivel national cat si in statele care decid soarta alegerilor.Florida, Arizona, California si Texas sunt noile epicentre ale pandemiei din SUA. In ultimele doua saptamani, infectiile au crescut rapid in circa 40 din 50 de state americane, potrivit unei analize a Reuters.In pofida inregistrarii a circa 28.000 de cazuri noi de Covid-19 in ultimele doua zile, Florida nu a anuntat noi masuri, cum ar fi obligativitatea de a purta masca la nivelul statului, iar parcul Disney World din Orlando ramane deschis.Cresterea cazurilor de coronavirus din Florida a fost anuntata la cateva ore dupa ce Trump i-a atacat pe expertii medicali din guvernul sau care coordoneaza reactia SUA la pendemie, iar relatiile sale cu epidemiologul Anthony Fauci s-a inrautatit.Duminica, Florida a anuntat o crestere record a numarului cazurilor de coronavirus, de peste 15.000, in 24 de ore. Daca Florida ar fi fost o tara, s-ar afla pe locul patru in lume in functie de cele mai multe cazuri noi pe zi, in ura SUS, Braziliei si Indiei, potrivit unei analize a Reuters.