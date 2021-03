Sanctiuni mai dure pentru localurile care incalca restrictiile. Lucian Bode: "Se trece la nivelul urmator si aplicam sigiliul pe locatie"

Ministerul Sanatatii vrea sa schimbe criteriile pentru carantina

Prefectul Capitalei: "Este foarte posibil sa se ia decizia carantinarii Bucurestiului"

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode , a anuntat ca Parlamentul va discuta in aceasta saptamana un proiect care va permite suspendarea pentru doua saptamani a activitatii localurilor care sunt amendate de trei ori pentru nerespectarea regulilor impuse in pandemie.Bode a spus ca va cere conducerii PNL sa propuna in coalitie introducerea pe agenda Parlamentului a unui proiect in acest sens."O sa solicit conducerii PNL sa discute in coalitie foarte serios ca in aceasta saptamana pe agenda Parlamentului sa fie aprobat proiectul de lege care modifica OUG privind regimul sanctiunilor. Sanctiunile nu sunt suficiente din pacate.Legea 55 sa fie modificata astfel incat dupa una, doua, trei sanctiuni, institutiile statului sa poata suspenda activitatea agentului economic care nu respecta regulile de protectie sanitara.Daca se repeta, se trece la nivelul urmator si aplicam sigiliul pe locatie", a declarat ministrul Afacerilor Interne, potrivit economedia.ro Ministerul Sanatatii vrea sa schimbe criteriile pentru intrarea localitatilor in carantina. Expertii si-au dat seamna ca incidenta cazurilor e foarte dependenta de testare si ca acolo unde se testeaza putin, incidenta e mica, dar acest lucru nu prezinta de fapt situatia reala. Maine, ministerul cheama DSP si INSP la consultari. Intentia e ca aglomerarea spitalelor sa conteze mai mult, iar rata de pozitivare sa fie luata in calcul, a spus Andreea Moldovan, secretar de stat in ministerul Sanatatii, la Digi24 Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat ca este "foarte posibil" sa se ia decizia carantinarii Bucurestiului in cazul in care indicele de infectare cu noul coronavirus trece de 6 cazuri la mia de locuitori, transmite Agerpres "Este foarte important ca populatie sa respecte masurile si cel mai bine este sa o respecte de bunavoie.Avand in vedere faptul ca rata a crescut destul de mult, cu jumatate de punct procentual de ieri pana astazi, maine voi avea o intalnire cu DSP si daca se poate si cu INSP pentru a vedea ce parere au dumnealor si ce masuri suplimentare ar putea sa fie adoptate in cazul in care ajungem in scurt timp la incidenta de 6.Daca ajungem peste 6 la mie, cu siguranta prima data nu se vor mai putea face cursuri conform ordinului comun al ministerelor Educatiei si Sanatatii. De asemenea, este foarte posibil sa se ia masura carantinarii zonale, adica si Bucurestiul si evident localitatile limitrofe, care sunt deja in carantina, in asa fel incat circulatia sa fie limitata, sa evitam aglomeratiile in special in mijloacele de transport in comun, piete, mall-uri si asa mai departe. Evident ca deplasarea va trebui facuta doar in cazurile in care este nevoie si cu declaratie pe proprie raspundere", a declarat, duminica, dupa sedinta CMBSU, prefectul Alin Stoica.