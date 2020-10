Restaurantele, terasele si salile de jocuri din Dorohoi vor fi inchise. Toate scolile din oras intra de luni in scenariul rosu

Potrivit acestuia, masura a fost adoptata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Directiei de Sanatate Publica, dupa ce au fost inregistrate patru focare active de SARS-CoV-2, iar in ultimele 24 de ore au fost diagnosticate cu aceasta boala 29 de persoane.CJSU a decis, de asemenea, ca incepand de luni toate scolile sa intre in scenariul trei de functionare, cursurile urmand sa fie sustinute exclusiv online.In prezent, focarele de coronavirus se manifesta la singurul centru privat de dializa, unde sunt trei imbolnaviri in randul pacientilor, la Centrul rezidential "Casa Elena", unde sunt infectati 17 beneficiari si cinci angajati, la Complexul de apartamente "Floare de Colt", cu trei cazuri, si la Complexul de apartamente "Amicii", unde sunt 14 cazuri.Masurile se aplica pentru 14 zile.