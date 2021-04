Noi restrictii la Cluj-Napoca, incepand de vineri, dupa ce municipiul a depasit rata de incidenta de 7,5 la mie

Este vorba de localitatile Apahida (9,10), Bontida (8,07), Ciucea (8,53), Garbau (11,34), Palatca (14,78), Poieni (9,19) si Sic (10,11).Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj lucreaza la proiectul de hotarare privind impunerea de noi restrictii.Cand incidenta depaseste 7,5 la 1.000 de locuitori se interzice circulatia in intervalul orar 20:00 - 5:00 si se reduce programul centrelor comerciale. In timpul saptamanii acestea trebuie sa inchida la ora 18:00.Daca rata de infectare scade pana luni, restrictiile din Cluj-Napoca s-ar putea ridica, promite prefectul Tasnadi Szilard, citat de monitorulcj.ro "Probabil azi vom avea o sedinta de CJSU dar decizia nu va fi cu aplicabilitate de azi ci de luni, daca se mentine rata pana luni. Maine e vineri si oricum Cluj-Napoca e in weekend sub incidenta acestor prevederi. Nu va fi aplicabila de azi, oamenii nu trebuie sa fie la ora 20 acasa ca nu avem cum, trebuie sa respectam si timpul pentru ca oamenii sa ia la cunostinta decizia. Dar daca pana vineri se mentine incidenta nu avem ce sa facem. Avem 48 de ore sa adoptam o decizie iar daca scade inapoi reglam ulterior", a precizat prefectul de Cluj.