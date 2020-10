BREAKING Prefectul de Bucuresti a anuntat noi restrictii: Se inchid cluburile, barurile si cazinourile, dar nu si casele de pariuri. Masca devine obligatorie la 50 de metri de scoli

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Au fost adoptate 3 hotarari.1. Referitor la interzicerea activitatii in restaurante si cafeneleAm constat ca barurile, cluburile si discotecile nu erau constatate in aceasta adresa. Am constatat ca probabilitatea de propagare e mai mare in cluburi. Drept care prima hotarare a fost sa interzicem si activitatea cu publicul a acestor operatori economici.2. Au fost sesizari de la cetateni care stau foarte aproape de scoli, ne-am gandit si la copilasi, ne-am gandit ca distanta de 100 de metri e prea mare, drept care Comitetul pentru Situatii Urgenta a hotarat ca distanta sa fie micsorata la 50 de metri.3. La propunerea a doi membri din Comitetul pentru Situatii de Urgenta - interzicerea jocurilor de noroc si a cazinourilor pe raza Muncipiului Bucuresti, drept care s-a emis aceasta propunere de suspendare a activitatii cazinourilor si a altor jocuri de noroc cu exceptia pariurilor si loteriilor unde sunt emise bilete. Nu e o problema de raspandire acolo", a declarat Gheorghe Cojanu, prefectul Capitalei.Acesta a precizat ca in acest moment nu vede introducerea unor restrictii in Capitala.