Țările care au reintrodus restricții sanitare. Grecia schimbă regulile pentru turiști

Grecia

1 iunie - 1.857

15 iunie - 794

28 iunie - 361

10 iulie - 2.327

13 iulie - 3.109

Cipru

1 iunie - 28

1 iulie - 473

10 iulie - 960

13 iulie - 1.081

Olanda

1 iunie - 2.320

1 iulie - 825

10 iulie - 10.283

Israel

1 iunie - 0

25 iunie - 208

13 iulie - 1.198

Portugalia

1 iunie - 445

15 iunie - 973

1 iulie - 2.449

13 iulie - 2.650

Situația este incomoda mai ales pentru persoanele care și-au planificat vacanțe în țări precum Grecia sau Cipru, existând riscul să apară noi reglementări în funcție de evoluția pandemiei.Grecia și-a redeschis granițele pentru turiști din 14 mai, dar cazurile noi de COVID-19 s-au înmulțit începând cu sfârșitul lunii iunie. Pentru a încerca să stopeze această evoluție negativă, guvernul a introdus noi restricții în toată țara, inclusiv în destinațiile turistice populare și pe insule."Scopul este ca sfârșitul pandemiei să nu devină preludiul unui nou calvar în toamnă", a declarat Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei.Cea mai nouă măsură anunțată de autoritățile elene marți, 13 iulie, este că doar persoanele vaccinate, sau care prezintă un test negativ, vor putea intra in spațiile interioare, fiind incluse restaurantele, cluburile de noapte, barurile, cinematografele și teatrele.Persoanele fizice trebuie săa încarce documentele care atestă vaccinarea sau testul negativ în aplicația mobilă COVID Free GR.În cazul spațiilor exterioare nu sunt necesare nici dovada vaccinării, nici testul negativ.Printre măsurile deja existente se numără respectarea distanțării sociale și masca obligatorie înn spațiile închise și în spațiile exterioare foarte aglomerate.Toți turiștii care merg în Grecia trebuie să completeze formularul PLF și pot fi selectați aleatoriu pentru a fi supuși unui test la sosire.Citeste si: Conditiile de intrare in Grecia si punctele vamale disponibile Citeste si: Cum se completeaza corect formularul de intrare in Grecia - PLF Începând cu data de 9 iulie, deținerea unui SafePass este necesară în spațiile interioare și exterioare unde există un risc crescut de transmitere a COVID-19 și unde se adună peste 20 de persoane (locuri de munca, baruri, cluburi, nunți, petreceri etc).- deținerea unui certificat care dovedește finalizarea schemei de vaccinare- deținerea unei dovezi care sa ateste recuperarea dupa COVID-19 în ultimele șase luni- deținerea unui test PCR/antigen negativ, efectuat în ultimele 24 de oreLa doar două săptămâni după ce restricțiile au fost ridicate, premierul Olandei a declarat că s-a grăbit, astfel că le-a reintrodus în urma creșterii accelerate a cazurilor de COVID-19."Ceea ce noi am crezut ca este posibil, s-a dovedit că nu este posibil în practică. Am judecat greșit, regret și îmi cer iertare", a declarat premierul Mark Rutte.Sunt vizate restaurantele, barurile, cafenelele, cluburile de noapte și evenimentele live, unde se va respecta distanțarea sociala și va exista un număr maxim de participanți.Toate acestea după ce au pornit focare din cluburi. Numai într-un astfel de local din Enschede cel puțin 200 de oameni s-au infectat într-o singură noapte.Cu toate căa Israelul a avut cea mai de succes campanie de vaccinare și părea că a scăpat de pandemie, cazurile noi au început săa crească în urma răspândirii tulpinii Delta.Încă de la sfârșitul lunii iunie masca a fost reintrodusă în spațiile interioare, la doar două săptămâni după ce guvernul renunțase la măsură.În plus, începând cu 16 iulie, carantina devine obligatorie pentru toți călătorii, chiar și cei vaccinați, pana la primirea rezultatului negativ la test.Toate persoanele - inclusiv cele complet vaccinate și cele care s-au vindecat de pe urma COVID-19 - vor trebui să intre într-o carantină de 24 de ore după intrarea în țară, sau cel putin până la aflarea rezultatului testului la coronavirus efectuat pe aeroport , a anunțat Ministerul Sanatatii.Mai mult, israelienii care suferă de disfuncții ale sistemului imunitar vor fi eligibili de acum înainte pentru a primi o a treia doză de vaccin împotriva COVID-19. Portugalia a trecut la măsuri drastice în urmă cu o luna, când a decis închiderea capitalei Lisabona și interzicerea intrărilor și ieșirilor din această zonă la sfârșitul fiecarei săptămâni din cauza tulpinii Delta.Ulterior, reprezentanții guvernului au declarat că turistii trebuie să fie vaccinați, să aibă un test negativ sau sa fi trecut prin boală pentru a sta în hotelurile din Portugalia sau pentru a mânca în restaurante.