Restrictii de circulatie noi in Turcia. Oamenii nu mai au voie sa iasa din case in weekend

Cetatenii nu vor avea permisiunea sa iasa din case intre orele 21.00-05.00 in cursul saptamanii si nici in weekend de vineri, ora 21.00, si pana luni, ora 05.00, a afirmat Erdogan.Unele sectoare, precum lantul de aprovizionare si productie, vor fi exceptate de la aceste masuri, care vor intra in vigoare de marti, a precizat el.Ministerul Sanatatii a raportat luni, pentru a opta zi consecutiv, un bilant record de decese asociate COVID-19 in precedentele 24 de ore, 188.Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus , inclusiv al celor asimptomatice, a ajuns si el la un record de 31.219.Timp de patru luni, Turcia a anuntat numai cazurile simptomatice, insa incepand de miercuri a raportat toate cazurile.Bilantul deceselor de la inceputul epidemiei in martie este de 13.746.