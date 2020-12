Ce restrictii se aplica de Revelion si cand poate interveni Politia. Petrecerile private, interzise

Autoritatile sustin ca, desi politistii nu pot intra in locuinte, pot da amenzi pentru tulburarea linistii publice. O astfel de amenda este cuprinsa intre 500 si 2.500 de lei pentru participanti, iar proprietarii, in cazul in care este vorba despre un spatiu inchiriat, pot fi amendati cu pana la 10.000 de lei, potrivit stirileprotv.ro Singura varianta acceptata de autoritati este inchirierea unei locuinte doar pentru membrii familiei.Nici restaurantele nu vor putea organiza petreceri. Localurile functioneaza si in interior, cu o capacitate de 50%, in zonele in care rata de incidenta este sub 1.5 la mia de locuitori, iar in judetele in care rata de incidenta este cuprinsa intre 1.5 si 3 la mia de locuitori pot functiona, de asemenea, in interior, dar la o capacitate de 30%.Patronatele din industrie cer prelungirea programului de Revelion pana la 1 noaptea.Celelalte reguli se mentin, adica nu mai mult de 6 persoane la o masa, distanta de doi metri intre mese, iar dansul interzis.Citeste si: Argentina incepe campania de vaccinare contra COVID-19, prima tara din America Latina care va folosi vaccinul rusesc Sputnik V