Restrictii foarte dure in Londra si imprejurimi, pe fondul pandemiei de COVID-19. Ce va fi interzis cu desavarsire

Conform regulilor pentru acest nivel de alerta, nu sunt permise intalnirile in spatiile inchise cu persoane din afara familiei si nici adunari formate din mai mult de 6 persoane in spatii exterioare precum parcurile, plajele sau zonele de agrement din afara oraselor.De asemenea, se inchid restaurantele, puburile, cafenelele, hotelurile, pensiunile, campingurile si casele de oaspeti, locurile de joaca din spatiile inchise, salile de distractie (cazinouri, sali de bingo, cinematografe, teatre, sali de concerte).Se recomanda evitarea calatoriilor in afara regiunii de rezidenta cu exceptia celor necesare (in scop de munca, educatie sau tratament medical).