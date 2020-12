Guvernul britanic adopta restrictii dure din cauza noii tulpini de COVID-19, care ar putea fi cu 70% mai contagioasa

Marea Britanie a raportat aproape 40.000 de infectii noi, noua tulpina de coronavirus , care ar putea fi cu pana la 70% mai contagioasa decat versiunea originala, provocand cresterea la un nivel record a numarului de cazuri si al spitalizarilor.Numarul deceselor provocate de Covid-19, 744, este la cel mai ridicat nivel atins din luna aprilie."In acest context al infectiilor in crestere, al spitalizarilor in crestere si al numarului tot mai mare de oameni care mor din cauza coronavirusului, este absolut vital sa actionam. Pur si simplu nu putem avea genul de Craciun pe care il dorim cu totii", a declarat ministrul Sanatatii Matt Hancock, intr-un briefing de presa.Sambata au fost adoptate masuri de restrictionare a contactelor sociale pentru Londra, sud-estul Angliei si Tara Galilor, in timp ce planurile de a relaxa masurile la nivel national de Craciun au fost fie reduse dramatic, fie eliminate.Hancock a declarat ca, din 26 decembrie, in multe alte parti din sudul Angliei vor fi aplicate cele mai stricte restrictii. Si in alte zone din tara vor fi inasprite masurile.Guvernele din Scotia si Irlanda de Nord au anuntat deja ca majoritatea populatiei va fi supusa dupa Craciun la cel mai inalt nivel de restrictii.Hancock a mai spus ca numarul mediu al spitalizarilor zilnice este de 1909, in prezent fiind internate 18.943 de persoane cu coronavirus, niveluri nevazute de la varful primei epidemii, din aprilie.Citeste si: Organizatia Mondiala a Sanatatii: Lumea nu va ajunge la imunitate de masa fata de COVID-19 pana la sfarsitul lui 2021