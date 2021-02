Se impun din nou restrictii in Alba Iulia. Incidenta a trecut de 3 la mia de locuitori

Aceasta masura a fost luata miercuri, 3 februarie, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Alba.Astfel, incepand de joi vor fi permise doar prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si a bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective.In ceea ce priveste activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, aceasta este permisa doar pentru persoanele cazate in acestea. Nu este permisa activitatea in baruri, cluburi si discoteci.De asemenea, se interzic organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale, precum si organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc) atat in spatii deschise, cat si inchise. Totodata, va fi interzisa desfasurarea de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private.Se interzice circulatia in interiorul orasului pentru persoanele aflate in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.Aceleasi masuri restrictive vor intra in vigoare si in comuna Ciugud, unde rata de infectare la 1.000 de locuitori era miercuri de 4,30, cu 14 cazuri in ultimele doua saptamani. Masurile stabilite se aplica pentru o perioada de 14 zile, urmand a fi reevaluate la finalul acesteia sau in functie de modificarile intervenite in ceea ce priveste rata de incidenta.In ultimele zile, in Alba Iulia rata de incidenta a cazurilor de imbolnavire cu SARS-CoV-2 a fost de peste 3/1.000 de locuitori.Municipiul Alba Iulia s-a aflat in carantina timp de mai multe saptamani in lunile noiembrie si decembrie, dupa ce rata de infectare a ajuns la 10,07.In judetul Alba, in ultimele 14 zile au fost depistate 634 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, din care 257 in Alba Iulia.