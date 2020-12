Autoritatile din Beijing, ingrijorate ca infectarile cu COVID-19 vor creste in perioada sarbatorilor. Restrictii dure au fost aplicate

O sedinta condusa de liderul Partidului Comunist din Beijing, Cai Qi, a cerut tuturor districtelor din Beijing sa intre in stare de urgenta, izoland cartierele si satele unde au aparut cazuri de infectare cu noul coronavirus Duminica, centrul de tehnologie Shenzhen, din sudul Chinei, a raportat un caz asimptomatic, un pacient care a calatorit de doua ori la Beijing in aceasta luna, pentru afaceri.Districtul Shunyi, unde au fost raportat cele mai recente cazuri de coronavirus din Beijing, a declarat stare de razboi si ii va testa pe toti cei 800.000 de locuitori. Toate cazurile raportate sambata au fost contacte apropiate ale cazurilor precedente.Doua sate din Shunyi au fost izolate.Districtul Chaoyang, invecinat cu Shunyi, a terminat testarea a 234.413 persoane in trei cartiere, fara ca niciunul sa fie pozitiv. Oamenii care nu si-au primit rezultatele testelor nu au voie sa iasa, a anuntat guvernul districtului.Unele complexuri rezidentiale din Tongzhou au reimpus verificarile de temperatura la intrare, iar numarul de intrari a fost redus, potrivit relatarilor presei locale.China a adus in mare masura coronavirusul sub control, dar cazuri sporadice reapar intr-un numar mic de orase. Autoritatile intentioneaza sa vaccineze 50 de milioane de persoane din grupuri cu risc ridicat, inainte de sarbatorile de Anul Nou Lunar, care vor dura timp de o saptamana, din 11 februarie, a relatat publicatia Global Times.Beijingul a cerut functionarilor sai sa ramana in oras de la 1 ianuarie pana la sarbatori si a cerut populatiei sa evite calatoriile inutile in aceasta perioada.Locurile publice, cum ar fi parcurile tematice si bisericile, si-au redus orele de functionare. Unele biserici catolice din Beijing, inclusiv Biserica Catolica a lui Wangfujing, au incetat sa primeasca credinciosii si au oprit activitatile de grup, a anuntat arhiepiscopia Beijingului pe site-ul sau web.Citeste si: Infiintarea comisiei speciale pentru monitorizarea companiilor municipale, pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti