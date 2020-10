Mai mult tari revin la restrictii dure, pe fondul exploziei cazurilor de COVID-19. Ce masuri au luat

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Franta a inregistrat miercuri, 7 octombrie, aproape 19.000 de cazuri noi, fiind cel mai mare bilant zilnic de la inceputul pandemiei. Orasul Paris a intrat in stare de alerta sanitara inca de la inceputul saptamanii, fiind inchise cafenelele, barurile si salile de sport si fiind redus si numarul de persoane care pot intra intr-un centru comercial, potrivit digi24.ro Spania a inregistrat 6.500 de cazuri in 7 octombrie, iar Madridul si alte 9 orase au intrat din nou in carantina. Barurile si restaurantele se inchid la ora 22.00 si nu sunt premise reuniuni mai mari de sase persoane.Cafenelele si barurile din Bruxelles se inchid de joi, 8 octombrie, timp de o luna. Consumul de alcool in spatiul public este interzis, iar salile de evenimente si alte locatii care servesc bauturi alcoolice se vor inchide, de asemenea.Germania a inregistrat miercuri, 7 octombrie, peste 4.000 de cazuri noi de infectare. O mare parte din landurile federale au interzis cazarile in hoteluri si apartamente turistice pentru persoanele venite din zonele considerate cu risc ridicat.In Berlin si in centrul financiar Frankfurt, unde rata de incidenta se apropie de 50, s-a anuntat marti, 6 octombrie, instituirea de restrictii pe timp de noapte si in privinta contactelor sociale.Autoritatile din Italia au prelungit starea de urgenta pana la 31 ianuarie, iar masca este obligatorie si in exterior.Cehia a inregistrat miercuri, 7 octombrie, aproape 5.000 de cazuri, astfel ca multe unitati de invatamant au inceput sa tina orele online.Olanda a inregistrat aproape 5.000 de cazuri cu o zi in urma, iar Bulgaria 437. Polonia a avut 3.003 cazuri in ultimele 24 de ore.