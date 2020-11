Restictii noi in Slatina, Caracal si in 3 comune din Olt

Noile restrictii se vor aplica incepand de joi, 12 noiembrie, pentru o perioada de doua saptamani.Incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile la mia de locuitori este la Slatina de 1,78, la Caracal - de 3,04, la Gura Padinii - 3,01, la Redea - 3,24 si la Oporelu - de 5,09.In aceste localitati, incepand de joi, sunt interzise: activitatea cu publicul in interiorul cladirilor a restaurantelor si cafenelelor, activitatea in cadrul cinematografelor, spectacolele, concertele, activitatea cu publicul a operatorilor din domeniul jocurilor de noroc.Prefectura Olt a anuntat ca incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 din judet a crescut, ajungand miercuri la 1,62 la mia de locuitori, din acest motiv fiind instituite restrictii si in celelalte localitati din judet.Astfel, in celelalte localitati din judet, in care incidenta cazurilor nu a depasit 3 la mia de locuitori in ultimele doua saptamani, restrictiile vizeaza reducerea la 30% din capacitate a activitatilor cu publicul in interiorul restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor, institutiilor de spectacole, precum si la operatorii de jocuri de noroc.De la inceputul pandemiei, in judetul Olt au fost confirmate 4.982 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, dintre care 121 au fost raportate miercuri. In spitalele din judet sunt internate 173 de persoane, 28 fiind la ATI.Citeste si: Zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Capitala si patru judete au cifre alarmante