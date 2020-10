Teleorman: Autoritatile interzic petrecerile private si restrictioneaza numarul de participanti la cununiile civile sau religioase si inmormantari

Conform deciziei CJSU Teleorman "se interzice, pentru o perioada de 14 zile, organizarea oricarui tip de eveniment /petrecere (nunti, botezuri, aniversari si alte asemenea), in spatii inchise si deschise"."Incepand cu data de 12.10.2020, pentru o perioada de 14 zile, casatoriile se pot celebra in fata ofiterului de stare civila, la sediul primariei, cu participarea a maxim 15 persoane, cu respectarea masurilor de distantare sociala. Incepand cu data de 12.10.2020, pentru o perioada de 14 zile, cununiile religioase si botezurile se pot oficia in biserica, cu participarea a maxim 15 persoane, cu respectarea masurilor de distantare sociala. Incepand cu data de 12.10.2020, pentru o perioada de 14 zile, inmormantarile se vor organiza in spatii inchise cu participarea a maxim 10 persoane si in spatii deschise cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea masurilor de distantare sociala", mai prevad articolele 2,3 si 4 ale Hotararii CJSU Teleorman.Tot pentru 14 zile este suspendata, incepand de luni, si activitatea restaurantelor, cafenelelor, barurilor, cluburilor, discotecilor, in interiorul cladirilor, a institutiilor si companiilor de spectacole si/sau concerte, dar si activitatea operatorilor in domeniul jocurilor de noroc, inclusiv cazinouri, cu exceptia pariurilor si loteriilor unde se elibereaza bilet."Toate institutiile publice si private, precum si operatorii economici vor analiza posibilitatea organizarii programului de lucru in regim de munca la domiciliu/telemunca, iar acolo unde acest lucru nu este posibil, se recomanda decalarea programului de lucru", au mai decis membrii CJSU Teleorman cu privire la cele opt localitati din judet.