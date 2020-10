Premierul Boris Johnson anunta un sistem de restrictii cu 3 niveluri pentru Anglia. "Trebuie sa actionam pentru a salva vieti"

Sistemul cu trei niveluri anuntat in parlament este o tentativa de a standardiza restrictiile de multe ori complicate si creatoare de confuzii pe teritoriul Angliei. Noul sistem nu se va aplica si in Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord, care isi adopta propriile masuri de protectie in contextul pandemiei. Deputatii vor trebui sa voteze asupra acestei decizii.Restrictiile vor include inchiderea puburilor si barurilor in zonele aflate in nivelul de alerta "foarte ridicat". Pana acum comitatul Merseyside din nord-vestul Angliei, care cuprinde zona metropolitana a orasului Liverpool, este singura zona care intra in aceasta categorie, care mai presupune inchiderea salilor de sport, a centrelor de infrumusetare, a caselor de pariuri si a cazinourilor, a spus Johnson."Trebuie sa actionam pentru a salva vieti", a declarat Johnson in Camera Comunelor, adaugand ca nu doreste sa introduca un nou "lockdown" national."Daca lasam virusul sa faca ravagii, atunci matematica sumbra dicteaza nu numai ca vom suferi o rata intolerabila de decese de COVID, dar vom pune o asemenea presiune pe sistemul nostru de sanatate cu un al doilea val necontrolat ca medicii si asistentele noastre pur si simplu vor fi incapabili sa se dedice unor noi tratamente", a mai spus el.Oficiali din sistemul sanitar britanic sustin ca numarul de infectari creste accentuat in nordul Angliei si in unele zone mai sudice, incepand sa afecteze mai mult decat anterior populatia varstnica.Consultantul pentru terapie intensiva Jane Eddleston a declarat ca 30% dintre paturile de la ATI sunt ocupate de pacienti de COVID-19, ceea ce incepe sa afecteze ingrijirile medicale acordate altor pacienti.Celelalte doua niveluri de alerta anuntate de Johnson sunt cel "mediu", care acopera o parte semnificativa a tarii, si cel "ridicat", categorie in care vor intra cele mai multe zone deja plasate intr-o forma locala de "lockdown". In zonele care intra in a doua categorie este interzis contactul intre membrii unor gospodarii diferite in case sau in gradini, iar in exterior numarul persoanelor care nu locuiesc impreuna trebuie limitat la sase.