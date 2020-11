Restrictii prelungite in Ploiesti si Campina. Rata de infectare ramane ridicata

Potrivit datelor comunicate de Prefectura Prahova, CJSU a decis ca in 20 de unitati administrativ-teritoriale (UAT) in care rata de infectare este mai mare de trei cazuri la mia de locuitori vor fi valabile, pentru urmatoarele 14 zile, masuri restrictive care vizeaza interzicerea organizarii de activitati culturale, atat in aer liber, cat si in sali de spectacole, interzicerea activitatii restaurantelor si cafenenelor in interiorul cladirilor, dar si interzicerea activitatii cu publicul a salilor de jocuri de noroc.De asemenea, purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie in spatiile publice, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca.Printre localitatile vizate de aceste masuri se numara municipiile Ploiesti si Campina, unde incidenta cazurilor este de 7,49, respectiv 6,28, dar si comuna Paulesti, care are cea mai mare de infectare din judet - 8,31.In acest context, prefectul Cristian Ionescu a efectuat, luni, o vizita de lucru la Paulesti, cerand primarului si fortelor de ordine ale Ministerului Afacerilor de Interne detasate in zona o mai mare mobilizare in privinta actiunilor intreprinse in vederea constientizarii populatiei asupra pericolului pe care-l reprezinta boala COVID-19, dar si o intensificare a controalelor atat in randul persoanelor fizice, cat si juridice.Pentru alte 19 UAT-uri unde rata de infectare este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3, s-au dispus, de asemenea, masuri valabile pentru urmatoarele 14 zile, conform reglementarilor in vigoare.Citeste si: Cand vor ajunge in Italia primele doze de vaccin anti-COVID-19: "Vaccinarea masiva se va face prin persuasiune"