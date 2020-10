Restaurantele din 16 localitati din Timis, inchise din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19. Masca, obligatorie in zonele aglomerate

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Este vorba despre localitatile: Buzias, Faget, Sannicolau Mare, Belint, Dudestii Noi, Dudestii Vechi, Dumbravita, Gavojdia, Ghiroda, Ghizela, Giroc, Mosnita Noua, Sag, Saravale, Teremia Mare, Valcani. In aceste localitati a fost depasit pragul de 1,5/1.000 de locuitori al cazurilor de COVID-19.Astfel, in aceste localitati s-a instituit obligativitatea purtarii mastii de protectie sanitara astfel incat sa acopere nasul si gura, in toate spatiile publice, indiferent daca acestea sunt inchise sau in aer liber, in intervalul orar 6.00 - 24.00, pe o perioada de 14 zile. Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani. In aceste localitati vor fi inchise restaurantele si cafenelele pentru aceeasi perioada de 14 zile. Se excepteaza doar activitatea restaurantelor si cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare pentru clientii cazati in aceste unitati.De asemenea, localurile cu jocuri de noroc vor fi inchise 14 zile, in cele 16 localitati.CJSU a decis ca evenimentele publice si private se vor desfasura cu participarea unui numar de persoane, in limita prevazuta de lege, cu pastrarea distantarii sociale. De asemenea, se suspenda pe o perioada de 14 zile organizarea spectacolelor, concertelor, festivalurilor sau a altor evenimente culturale publice sau private din cele 16 localitati din Timis.Pentru pietele comerciale, targurile, oboarele la care accesul nu este controlat si nu se asigura distanta de minim 2 metri intre standurile de vanzare si prezenta in perimetru a unui numar de persoane astfel incat sa se asigure distanta de 2 metri intre aceste persoane, se va interzice functionarea lor, pana la incetarea starii de alerta. Clientii vor purta masti de protectie, iar comerciantii vor purta manusi si masti de protectie.CJSU a mai decis ca se suspenda pe o perioada de 14 zile activitatea din pietele comerciale (cu exceptia pietelor agroalimentare), targuri, oboare, in: Buzias, Faget, Sannicolau Mare, Belint, Dudestii Noi, Dudestii Vechi, Dumbravita, Gavojdia, Ghiroda, Ghizela, Giroc, Mosnita Noua, Sag, Saravale, Teremia Mare, Valcani.