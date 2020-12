La Sibiu, cinematografele si restaurantele ar putea fi redeschise. Rata de infectare a scazut considerabil

Astfel, luni, pe 28 decembrie, pe raza municipiului Sibiu, s-au inregistreaza a treia zi cu o rata de sub 3 la mia de locuitori. In aceste conditii, este posibil ca la urmatoarea sedinta a Consiliului Judetean pentru Situatii de Urgenta sa se ia masura ridicarii unor masuri, precizeaza Ora de Sibiu.ro. Printre masurile care s-ar putea ridcica ar fi redeschiderea restaurantelor, cafenelelor si barurilor, la interior. Asta dupa ce si terasele au fost redeschise la ridicarea carantinei.Conditiile pentru interior, in cazul redeschiderii, ar ramane in vigoare - spatiul sa fie ocupat la doar 30% din capacitate, valabil si pentru cinematografe.Citeste si https://ziare.com/stiri/avion/enigmele-revolutiei-cum-a-fost-doborat-avionul-care-pleca-de-la-bucuresti-1652927