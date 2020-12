Un an de COVID-19 in Romania: De la "coronavirusul e de zece ori mai slab decat gripa" pana la "presedintele a solicitat sa se vaccineze primul, dar s-a considerat inoportun"

Se inregistreaza primul caz de coronavirus in Romania. Dr. Cercel: "coronavirusul e de 10 ori mai slab ca virusul gripal"

Premierul se izoleaza, ministrul Sanatatii demisioneaza

Medicii intra in politica

In perioada 8-30 decembrie, China constata ca o epidemie misterioasa de pneumonie, asemanatoare cu SARS-ul, afecteaza o serie de cetateni chinezi, majoritatea avand legatura cu piata de animale si peste Huanan, conform mindcraftstories.ro De atunci si pana cand Romania a inregistrat primul caz de infectie, pe 26 februarie 2020, autoritatile din tara noastra nu prea au reactionat si s-au comportat ca si cum pericolul iminent nu ar fi existat.Abia dupa ce Italia, care devenise "iadul pe pamant" a inceput sa impuna restrictii, autoritatile de la Bucuresti au inceput sa gandeasca planuri de actiune.- Romania inregistreaza primul caz de coronavirus. Era un tanar in varsta de 26 de ani care venise in contact cu un cetatean italian venit in Romania cu afaceri. Intre timp s-a facut bine.In aceeasi zi, Coreea de Sud depaseste 1.000 de cazuri si ajunge la 1.146 si 11 decese.OMS anunta ca, pentru prima oara, se inregistreaza mai multe cazuri noi zilnic in afara Chinei.- Seful Institutului Matei Bals din Capitala, Dr. Adrian Streinu Cercel , declara la Digi 24 ca noul coronavirus este "de 10 ori mai slab decat virusul gripal. Insa, tinand cont ca avem un germene nou care nu a mai fost in circulatie pana acum, toata lumea este alertata si e normal sa fie asa. Lumea medicala, vorbesc.Vad ca se alerteaza si ceilalti care nu ar trebui. Alerta de la nivelul lumii medicale este una, pentru ca noi trebuie sa stim si sa verificam de fiecare data cu ce venim in contact. Noi avem pe teritoriul Romaniei cel putin patru coronavirusuri, altele decat noul coronavirus care dau infectii de tip respirator sau digestiv, fara niciun fel de problema, in timpul anului. Deci nu se pune problema ca nu stim de coronavirus si ca nu ar fi in Romania. Sunt virusuri de tip coronavirus, dar altele decat noul coronavirus".- OMS anunta ca mortalitatea COVID-19 e mult mai mare decat cea a gripei, de 3.4%, fata de sub 1%. In acest timp, in Romania, incep sa apara zilnic noi cazuri de romani infectati cu SARS-CoV-2.Autoritatile romane adoptau patru scenarii referitoare la situatia coronavirusului in Romania. La acea data, Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, spunea ca primul scenariu presupune existenta a pana la 25 de cazuri confirmate de imbolnavire, iar ultimul, cel de al patrulea, presupune diagnosticarea a peste 2.000 de cazuri. Arafat spunea atunci ca s-ar putea ajunge pana la masuri precum inchiderea scolilor. Ceea ce s-a si intamplat ulterior.Abia dupa data de, Romania ia primele masuri restrictive si interzice evenimentele cu mai mult de 1.000 de participanti. Ludovic Orban , pe atunci premier, anunta ca toti liderii PNL , inclusiv el, se autoizoleaza dupa ce au intrat in contact cu senatorul Vergil Chitac , confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2."Ma voi izola la Vila Lac 1 unde vom avea toate atributiile exercitate. Ministri sa se duca la birourile lor, sa nu aiba contacte cu angajatii, sa evite raspandirea. Isi vor exercita atributiile. Solicit intregului dispozitiv de lupta impotriva coronaviruslui sa nu inceteze procedurile, sa nu fie afectata capacitatea Guvernului de a lupta impotriva coronavirusului", a declarat Ludovic Orban intr-o conferinta de presa.Premierul nu a fost infectat.- Pe teritoriul Romaniei este declarata starea de urgenta.- Romania suspenda zborurile din si spre Spania, dupa ce un tanar care fusese diagnosticat cu coronavirus se imbarca pe un zbor spre Bucuresti. In Spania erau 14.769 de cazuri si 638 de decese.Se inchid mall-urile si restrictioneaza deplasarea persoanelor doar la strictul necesar.- In plina pandemie de coronavirus, ministrul Sanatatii Victor Costache si-a dat demisia. Premierul a spus atunci ca acesta a demisionat din motive personale, dar si profesionale. In locul sau a fost numit Nelu Tataru , secretar de stat in Ministerul Sanatatii, pana la acea data.- Ordonanta militara 6 baga in carantina totala municipiul Suceava si inca opt comune limitrofe: Adancata, Salcea, Ipotesti, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocu Dragomirnei. Decizia a fost anuntata dupa ce, in acea seara, au fost raportate 13 noi decese din cauza coronavirusului in focarul izbucnit la Spitalul Judetean Suceava. Din totalul de 2.109 cazuri de infectare cu coronavirus inregistrate la acea data in Romania, 593 erau in Suceava.In luna, doctorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis din functia de membru presedinte al Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19. Motivul era un document controversat al medicului. Acesta a starnit critici puternice in spatiul public. Se numea "Programul de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19". Acest proiect prevedea, printre altele, separarea batranilor de familii, pentru o perioada de trei luni, si izolarea totala in categoria de varsta 40-65 de ani.Spre finalul lunii, o fotografie cu premierul Ludovic Orban si mai multi membri ai cabinetului aflat intr-o incapere, fara sa poarte masca, s-a rostogolit in mediul online.Pe, medicii anunta ca sectiile pentru bolnavii COVID-19 sunt ocupate la capacitate maxima in Capitala. "A trebuit sa transferam pacienti in alte zone ale tarii".Pe, prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a fost demis din functie dupa declaratiile privind rata infectarii in Bucuresti.In locul lui a fost numit Traian Berbeceanu, fostul sef de la BCCO Alba.Pe 15 octombrie 2020, in spatiul public a aparut informatia ca Alexandru Rafila , membru OMS si presedintele Societatii Romane de Microbiologie, s-a inscris in PSD si ca va candida pentru un loc de deputat pe listele partidului. Pe 7 decembrie, dupa alegerile parlamentare, Rafila este propunerea PSD pentru premier.- Managerul Institutului "Matei Bals" din Capitala, Adrian Streinu Cercel, candideaza la alagerile parlamentare din partea PSD, el aflandu-se pe locul al doilea, dupa Gabriela Firea , pe lista pantru Senat. Anuntul a fost facut de liderul PSD Marcel Ciolacu - Vaccinul anticoronavirus de la Pfizer-BioNTech, pentru care Comisia Europeana a incheiat un contract de achizitionare a 300 de milioane de doze, are o eficienta de 90 la suta, au anuntat producatorii. Autoritatile au spus ca va ajunge si in Romania.- Romania ajunge la o cifra record de infectari zilnice: 10.269 de cazuri noi in 24 de ore - A fost aprobata strategia nationala pentru vaccinare in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Coordonatorul este medicul militar Valeriu Gheorghita.Primele seruri intra in tara pe 27 decembrie, urmand sa fie cadrele medicale din cele 10 spitale care au fost implicate de la inceput in tratarea pacientilor cu COVID-19.- Doctorul Valeriu Ghoeghita anunta la Digi 24 ca presedintele a inaintat posibilitatea ca el sa fie prima persoana care se vaccineaza anti-coronavirus, in tara noastra, in sa specialistii au considerat ca gestul va fi interpretat ca unul politic. Astfel, Klaus Iohannis se va vaccina conform caledarului stabilit.In prezent, pe glob, peste 1,7 milioane de oameni au fost ucisi de infectia cu noul coronavirus, iar dintre cele peste 21 de milioane de cazuri active, peste 106.000 sunt in stare critica. Romania a depasit 14.000 de decese.Intre timp, a fost descoperita o noua tulpina de coronavirus.Citeste si: