Reuters: Multi europeni sunt sceptici fata de vaccinarea impotriva COVID-19, potrivit unor sondaje de opinie

Uniunea Europeana a incheiat contracte cu o serie de producatori de medicamente, intre care Pfizer si BioNTech, Moderna si AstraZeneca, pentru un total de peste doua miliarde de doze, si si-a stabilit obiectivul ca toti adultii sa fie vaccinati anul viitor.Dar sondajele au aratat niveluri ridicate de ezitare fata de vaccinare, din Franta pana in Polonia, oamenii fiind obisnuiti cu vaccinurile care necesita decenii pentru a fi dezvoltate, nu doar luni."Nu cred ca exista un vaccin in istorie care sa fi fost testat atat de repede", a spus Ireneusz Sikorski, in varsta de 41 de ani, in timp ce iesea dintr-o biserica din centrul Varsoviei impreuna cu cei doi copii ai sai."Nu spun ca vaccinarea nu ar trebui sa aiba loc. Dar nu voi testa un vaccin neconfirmat pe copiii mei sau pe mine", a adaugat acesta.Sondajele din Polonia, unde neincrederea in institutiile publice se adanceste, au aratat pentru moment ca mai putin de 40% dintre persoanele intentioneaza sa se vaccineze.Duminica, s-a inscris pentru vaccinare doar jumatate din personalul medical dintr-un spital din Varsovia unde a fost administrat primul vaccin din tara.In Spania, una dintre cele mai afectate tari din Europa, German, un cantaret si compozitor in varsta de 28 de ani, originar din Tenerife, intentioneaza sa astepte deocamdata."Nimeni apropiat nu a avut (COVID-19). Evident, nu spun ca nu exista, deoarece multi oameni au murit din cauza asta, dar deocamdata nu doresc sa ma vaccinez", a spus tanarul.Un episcop crestin ortodox din Bulgaria, unde 45% dintre oameni au spus ca nu se vor vaccina si 40% intentioneaza sa astepte pentru a vedea daca apar efecte secundare negative, a comparat COVID-19 cu poliomielita."Eu insumi, sunt vaccinat impotriva a tot ce pot fi", a declarat episcopul Tihon reporterilor dupa ce a fost vaccinat, alaturi de ministrul Sanatatii din Sofia.El a vorbit despre anxietatea fata de poliomielita, inainte ca vaccinarea sa devina disponibila in anii 1950 si 1960."Cu totii tremuram de teama sa nu ne imbolavim de poliomielita. Si apoi am fost bucurosi. Acum, trebuie sa-i convingem pe oameni. E pacat", a spus el".Reticenta pe scara larga nu pare sa ia in considerare evolutiile stiintifice din ultimele decenii. Metoda traditionala de creare a vaccinurilor - introducerea unui virus slabit sau mort, sau a unei bucati din acesta, pentru a stimula sistemul imunitar al organismului - dureaza in medie peste un deceniu, potrivit unui studiu din 2013. Un vaccin impotriva gripei pandemice a durat peste opt ani, in timp ce un vaccin impotriva hepatitei B a durat aproape 18 ani pentru a fi obtinut.Vaccinul dezvoltat de compania Moderna, bazat pe asa-numita tehnologie a acidului ribonucleic mesager (ARNm), a trecut de la secventierea genelor la prima injectie pe oameni in 63 de zile."Ne vom uita inapoi la progresele realizate in 2020 si vom spune: A fost un moment in care stiinta a facut cu adevarat un salt inainte", a declarat Jeremy Farrar, directorul diviziei de cercetare clinica a Universitatii Oxford, care este sustinuta de Wellcome Trust.Vaccinul realizat de Pfizer/BioNTech a fost asociat cu cateva cazuri de reactii alergice severe, dupa lansarea in Regatul Unit si Statele Unite. Vaccinul nu a prezentat efecte secundare grave pe termen lung, in studiile clinice.Compania de sondaje Alpha Research a declarat ca un sondaj realizat recent sugereaza ca mai putin de unul din cinci bulgari din primele grupuri carora li s-a oferit vaccinul - medicii din prima linie, farmacistii, profesorii si personalul caminelor de ingrijire medicala - intentioneaza sa se ofere voluntar pentru a fi vaccinati.Un sondaj IPSOS efectuat in 15 tari, publicat pe 5 noiembrie, a aratat atunci ca 54% dintre francezi s-ar vaccina impotriva Covid-19, daca ar fi disponibil unul. Procentul a fost de 64% in Italia si Spania, 79% in Marea Britanie si 87% in China.Un sondaj efectuat ulterior de IFOP - care nu a dispus de date comparative pentru alte tari - a aratat ca doar 41% dintre francezi s-ar vaccina.In Suedia, unde increderea publicului in autoritati este ridicata, la fel ca in alte state nordice, mai mult de doua persoane din trei vor sa fie imunizate. Cu toate acestea, unii spun ca nu."Daca cineva mi-ar da 10 milioane de euro, nu m-as vaccina", a declarat miercuri Lisa Renberg, in varsta de 32 de ani.Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a indemnat duminica pe polonezi sa se inscrie pentru vaccinare, spunand ca efectul imunitatii de turma depinde de ei.Criticii au spus ca liderii nationalisti de la Varsovia au acceptat prea mult atitudinile anti-vaccinare in trecut, in efortul de a obtine sprijinul conservatorilor.