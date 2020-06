Revista The Lancet se distanteaza de studiul sau controversat cu privire la efectele negative ale hidroxiclorochinei

Ziare.

Prin urmare, The Lancet doreste sa-si "alerteze cititorii cu privire la faptul ca in atentia sa au fost ridicate obiectii stiintifice serioase" cu privire la acest studiu, care este in prezent obiectul unui audit initiat de autorii sai, conform mesajului publicat de prestigioasa revista, transmite AFP.Acest avertisment a fost publicat marti seara sub forma unei "expresii de ingrijorare", declaratie formala publicata de obicei de astfel de reviste stiintifice atunci cand doresc sa semnaleze ca un anumit studiu ridica o serie de probleme.Chiar daca o astfel de "expresie de ingrijorare" nu are aceleasi consecinte ca retractarea studiului, ea este de natura sa ridice semne de intrebare cu privire la anumite lucrari stiintifice.Publicarea studiului in cauza a avut efecte imediate in intreaga lume, ducand la intreruperea studiilor clinice desfasurate in diverse parti ale lumii asupra hidroxiclorochinei, pentru ca ajungea la concluzia ca acest medicament folosit de foarte mult timp impotriva malariei nu este benefic pentru bolnavii de COVID-19 spitalizati si ca ar putea chiar sa le faca rau.Publicat la 22 mai, studiul se bazeaza pe datele a aproximativ 96.000 de pacienti spitalizati in perioada decembrie - aprilie in 671 de spitale si compara starea de sanatate a celor care au primit tratamentul cu hidroxiclorochina cu a celor care nu au primit acest tratament.Imediat dupa aparitia sa, numerosi cercetatori din intreaga lume si-au exprimat indoielile cu privire la studiu, printre acestia numarandu-se chiar si oameni de stiinta care aveau deja o pozitie sceptica fata de folosirea hidroxiclorochinei impotriva COVID-19.Intr-o scrisoare deschisa publicata la 28 mai, zeci de oameni de stiinta au subliniat ca analiza minutioasa a acestui studiu publicat de Lancet "a ridicat ingrijorari cu privire la metodologia si integritatea datelor folosite in studiu".Aceste date provin de la Surgisphere, care se prezinta ca o societate de analiza a datelor din domeniul sanatatii, cu sediul in SUA.Studiul a fost atacat cu virulenta si de catre aparatorii hidroxiclorochinei, unul dintre cei mai proeminenti fiind cercetatorul francez Didier Raoult. Dupa ce deja a calificat acest studiu drept "dezordonat", el a estimat ca a fost realizat de cercetatori "lenesi, necinstiti si stangaci", intr-un clip postat online marti.Printre semnatarii scrisorii deschise se numara medici, statisticieni si oameni de stiinta din intreaga lume, de la institutii de prestigiu precum Harvard, Imperial College of London sau Oxford.Publicarea acestui studiu in revista The Lancet a determinat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sa suspende "temporar", din prudenta, includerea de noi pacienti in testele clinice cu hidroxiclorochina desfasurate de partenerii sai in mai multe tari.