Moscova incepe vaccinarea anti-COVID in masa a rezidentilor. Vaccinul Sputnik V a provocat o serie de controverse la nivel mondial

In prezent, Rusia se situeaza pe locul al patrulea la nivel mondial prin prisma numarului de contagieri cu noul coronavirus, cu peste 1,4 milioane de persoane infectate, si este, totodata, prima tara care va introduce pe piata un vaccin impotriva COVID-19 spre a fi aprobat pentru utilizare de catre publicul larg.Vaccinul, Sputnik V, a provocat controverse in randul membrilor comunitatii stiintifice internationale pe fondul afirmatiilor ca nu a fost suficient testat. Oficialii rusi din domeniul sanatatii au sustinut insa cu fermitate vaccinul."Vom incepe vaccinarea in masa a populatiei in decembrie-ianuarie", a declarat Sobianin intr-un mesaj publicat pe site-ul sau.El a mentionat ca in prezent circa 10.000 de persoane sunt spitalizate la Moscova cu COVID-19, dintre care aproximativ 1.000 sunt conectate la ventilatoare."Este o cifra mare', a apreciat primarul moscovit. El a avertizat insa ca o revenire la masurile de carantina, care au devastat economia rusa la inceputul acestui an, ar fi "inacceptabila si imposibila"."Strategia optima este de a gasi o cale de mijloc intre inchiderea orasului si abandonarea completa a restrictiilor", a adaugat el.In saptamana trecuta au existat "semne ca raspandirea infectiei este adusa sub control", a precizat Sobianin, adaugand ca numarul persoanelor care au folosit transportul public a scazut cu 40%.Angajatorilor li s-a cerut sa permita personalului sa lucreze de acasa, in timp ce persoanele in varsta si cu risc de imbolnavire cu noul coronavirus au fost sfatuite sa evite deplasarile.