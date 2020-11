Ce arata rezultatul final al testelor clinice pentru vaccinul anti-COVID Pfizer/BioNTech: "Este inceputul sfarsitului acestei pandemii"

La finalul testului, Pfizer spune ca au existat 170 de cazuri de COVID-19 printre cei 43.000 de voluntari, 162 la cei care au primit placebo si 8 la cei care au fost injectati cu vaccinul anti- coronavirus . Potrivit companiei, vaccinul a fost bine tolerat, iar efectele secundare au fost in general usoare sau moderate si au trecut repede.Anuntul este un motiv clar de speranta, fiind echivalent cu inceputul sfarsitului acestei pandemii, a declarat, la Digi24, Gindrovel Dumitra, vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei."Vestea (privind eficacitatea vaccinului - n.r.) e ca luminita de la capatul tunelului, este inceputul sfarsitului acestei pandemii", a spus medicul.Potrivit acestuia, este esential sa avem un vaccin eficace si sigur."Pentru noi, ca medic, este important sa le transmitem colegilor si pacientilor ca vom avea un vaccin sigur si eficace, dar vom face asta dupa ce vaccinurile vor fi aprobate de autoritatile competente", a subliniat Gindrovel Dumitra.Singurul efect advers care a afectat peste 2% dintre cei vaccinati a fost oboseala, resimtita de 3,7% dintre recipienti dupa a doua doza a vaccinului. Cei mai in varsta au raportat efecte adverse mai putine si mai usoare decat ceilalti dupa vaccinare.Eficacitatea la adultii peste 65 de ani, cu risc mare din cauza noului coronavirus, a fost de peste 94%. Analiza finala vine la 9 zile dupa ce rezultatele initiale ale testelor clinice de faza avansata aratasera ca vaccinul este o eficacitate de peste 90%.Pfizer anunta ca urmeaza sa ceara o autorizatie de comercializare "in cateva zile" Agentiei americane a medicamentului (FDA).CITESTE SI: Coronavirus Romania. Situatie alarmanta in continuare: peste 10.000 de cazuri noi si 167 de morti. Numar urias de pacienti la ATI