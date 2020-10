Riscul de a te infecta cu COVID-19 in avion este foarte mic daca toti pasagerii poarta masca (studiu)

Cercetatorii din cadrul Comandamentului de transporturi al armatei americane (US Transcom) si de la Agentia pentru Proiecte de Cercetari Avansate in Aparare (Darpa) au masurat, cu ajutorul unor trasori fluorescenti si senzori, volumul de aerosoli contagiosi transmisi altor pasageri de catre un manechin care simula o persoana infectata ce respira normal.Pasagerii cei mai expusi, materializati prin senzori, erau in mod evident cei care stateau fie chiar langa manechinul "infectat", fie direct in fata sau in spatele lui.Conform celor aproximativ 300 de teste efectuate la sol si in zbor timp de opt zile la rand in luna august, in cooperare cu compania United Airlines, 99,7% dintre particulele infectate au fost eliminate in 5 minute, inainte de a ajunge la cei mai apropiati pasageri, datorita sistemului de ventilatie sofisticat al aparatelor testate.Daca propagarea este extinsa la 40 cele mai apropiate locuri de persoana contaminata, reducerea aerosolilor ajunge la 99,99%.Aceste rezultate i-au determinat pe oficialii din domeniul transportului militar sa ajunga la concluzia ca, si la capacitate maxima, nivelul de transmitere a virusului a fost zero in timpul celor 12 ore de zbor.Testele au analizat doar ipoteza unui pasager infectat, plecand de la principiul ca toti pasagerii purtau masca in permanenta si nu au luat in calcul riscul transmiterii virusului de la un pasager infectat care se deplasa in aeronava.Insa, rezultatele sunt "incurajatoare", a declarat responsabilul studiului pentru Transcom, comandantul Joe Pope. "Atat pentru modelul 777, cat si pentru 767, calculele arata ca ar fi nevoie de 54 de ore de zbor incontinuu pentru a inhala suficienta incarcatura virala pentru a se imbolnavi".De la aparitia pandemiei de COVID-19, armata americana a suspendat majoritatea operatiunilor de deplasare a efectivelor si familiilor acestora, ceea ce a provocat intarzieri in repartizari si relocari.