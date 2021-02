Studiu: Riscul de infectare prin atingerea suprafetelor contaminate este redus. Care este riscul de transmitere prin atingerea butoanelor, a tastelor sau a manerelor?

Riscul de atingere a butoanelor, tastelor sau manerelor

Masurile de preventie, necesare

In primul studiu, realizat in perioada aprilie-iunie 2020 in zona Boston, Massachusetts, cercetatorii au analizat 350 de esantioane prelevate de pe suprafete frecvent atinse in viata de zi cu zi, cum ar fi manerele usilor de la intrarea in sedii de companii, tastatura ATM-urilor (bancomate), pompe de benzina si butoanele semafoarelor.Potrivit constatarilor, publicate joi, 29 dintre aceste suprafete (circa 8%) prezentau urme ale noului coronavirus , insa concentratiile virusului erau ''atat de reduse incat riscul de infectare prin atingerea unei suprafete contaminate a fost estimat a fi scazut'' - ''mai mic de 5 la 10.000''.Oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca suprafetele atinse frecvent joaca probabil un rol minim in transmiterea comunitara a virusului.Cercetatorii au precizat totusi ca situatia ar putea fi diferita, iar riscul de transmitere prin atingerea butoanelor, a tastelor sau a manerelor ar putea deveni in unele situatii deloc neglijabil.''Tinand cont de zecile de obiecte atinse in fiecare ora, riscul unei persoane de a se infecta va creste, desigur, daca o multime de oameni sunt purtatori ai virusului - desi riscul de transmitere prin alte cai ar creste, de asemenea, in special daca distantarea sociala nu este respectata, sau in spatii aglomerate'', a precizat Timothy Julian din cadrul departamentului de microbiologia mediului de la Eawag.In cazul altor obiecte, precum mesele si vesela, pe suprafata lor ar putea fi prezente ''picaturi cu incarcaturi virale ridicate'' , existand o probabilitate mai mare ca oamenii sa tuseasca sau sa stranute pe ele. ''Probabilitatea ca cineva sa tuseasca sau sa stranute peste o masa si sa fie prezente acolo picaturi cu incarcaturi virale ridicate este mult mai mare decat in cazul unui buton sau al unui maner de usa - asadar, este in continuare foarte important ca mesele si vesela sa fie dezinfectate si spalate corespunzator'', a notat Timothy Julian, citat pe site-ul Eawag.Conform unuia dintre studii, precautia si adoptarea unor masuri de preventie, cum ar fi dezinfectarea mainilor, sunt in continuare necesare. Potrivit concluziilor, dezinfectarea suprafetelor s-a dovedit mai putin eficienta decat dezinfectarea mainilor, care ''reduce substantial riscurile de infectare''.Timothy Julian a notat ca ''la fel ca in cazul esantionarii apelor reziduale, monitorizarea ARN-ului SARS-CoV-2 de pe suprafete frecvent atinse ar putea fi un instrument util - in plus fata de testele clinice - pentru a furniza o avertizare timpurie a tendintelor COVID-19''.Cele doua studii au fost publicate in Environmental Science and Technology Letters.