Probabilitatea aparitiei cheagurilor de sange dupa vaccinarea cu AstraZeneca: "Sa castigi la loto cu 450 de bilete, sau sa ghicesti ultimele 5 cifre ale unui numar de telefon"

EMA recomanda in continuare vaccinarea

Epidemiolog: "Trebuie sa fim rationali"

Este o provocare sa ne gandim la riscuri atat de scazute, scrie The Guardian , in contextul in care multe alte medicamente pe care le luam frecvent sau interventii chirurgicale au reactii adverse mult mai des intalnite.The Guardian analizeaza riscurile la care sunt supusi tinerii atunci cand sunt sub anestezie generala, de exemplu sau la ce riscuri se expun oamenii atunci cand decid sa sara cu parasuta. Poate mai pertinent este sa ne gandim la riscul ca o femeie tanara, care ia pilule contraceptive sa dezvolte cheaguri de sange intr-o saptamana, scrie sursa citata."Este o provocare sa ne gandim la riscuri atat de scazute: atunci cand trebuie sa numaram zerourile, toata intuitia merge. Deci, ce altceva are aproximativ unul din 100.000 de sanse pentru un tanar adult? Am putea alege din riscul de a muri atunci cand suntem sub anestezie generala, sau intr-un salt de parasutism sau, pe partea pozitiva, castigarea jackpotului Lotto daca ati cumparat 450 de bilete sau ghicirea ultimelor cinci cifre ale numarului de telefon mobil al cuiva", scrie The Guardian.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) anunta miercuri ca formarea unor cheaguri de sange este necesar sa fie inregistrata drept un efect secundar "foarte rar" al vaccinului AstraZeneca-Oxford, relateaza AFP.EMA a stabilit "o legatura posibila cu cazuri foarte rare de cheaguri de sange neobisnuite si un nivel de trombocite scazut", anunta agentia cu sediul la Amsterdam."Comitetul pentru siguranta (PRAC) a confirmat ca beneficiile AstraZeneca in prevenirea COVID-19 depasesc riscurile si efectele adverse. (...) Acest vaccin s-a dovedit foarte eficient, vaccinarea este extrem de importanta si trebuie sa folosim vaccinurile pentru a combate efectele devastatoare ale pandemiei", a anuntat sefa EMA, Emer Cooke, intr-o conferinta de presa.Reprezentantii EMA au precizat ca cheagurile de sange ar trebui catalogate drept efecte secundare ale vaccinului, desi sunt extrem de rare."Datele prezente nu ne-au oferit o cauza precisa pentru aparitia acestor cheaguri de sange. Poate fi vorba despre un raspuns imun. Comitetul de siguranta nu recomanda masuri specifice", au subliniat oficialii EMA. Insa raportul intre beneficii si riscuri ramane pozitiv, a subliniat agentia. Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a declarat joi, 8 aprilie, ca Romania va continua imunizarea cu vaccinul AstraZeneca subliniind ca beneficiile depasesc cu mult riscurile asociate."Beneficiile globale depasesc riscurile acestor eventuale efecte secundare. As vrea sa mentionez ca Ema Cooke a precizat ca in urma analizei tuturor cazurilor raportate nu s-au raportat factori de risc care sa fie legati de sex, de varsta. Revenind la situatia din Romania stim ca situatia generata de COVID-19 este ingrijoratoare. Boala COVID-19 se asociaza cu un risc de evenimente trombotice, pe de alta parte sunt evenimente rare", a explicat Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare."Sigur, lumea este angoasata. De la inceput au fost foarte multe opozitii si din pacate nejustificate si neavenite din partea doctorilor. Atata timp cat la prima doza nu a existat reactie potentiala, e mai putin probabil sa apara la a doua doza. Tinand cont ca Marea Britanie a vaccinat milioane de oameni cu AstraZeneca si a ajuns la o stabilitate a fenomenelor, trebuie sa fim rationali. Daca nu exista motiv de ingrijorare, nu are rost sa ingrijoram oamenii inutil", spune epidemiologul."In cazul in care avem cea mai mica suspiciune ca vaccinarea ar putea sa creasca riscul de aparitie al unor evenimente trombotice, nu putem insista pe ceva ce consideram ca e posibil sa nu faca bine. Insa daca persoana nu are factori pentru dezvoltarea fenomenelor trombotice, ca si doctori trebuie sa avem un singur raspuns si anume ca doza a doua se va face cu acelasi vaccin", a explicat pentru Ziare.com profesorul Doina Azoicai.