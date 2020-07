Robert Cazanciuc si Marcel Ciolacu ii cer premierului un raport pentru limitarea raspandirii coronavirusului

"Potrivit art. 111 din Constitutia Romaniei, Guvernul si celelalte organe ale administratiei publice, in cadrul controlului parlamentar al activitatii lor, sunt obligate sa prezinte informatiile si documentele cerute de Camera Deputatilor, de Senat sau de comisiile parlamentare.In contextul lipsei de predictibilitate a politicilor Guvernului pe care il conduceti, a declaratiilor contradictorii ale ministrilor dumneavoastra cu privire la masurile pe care urmeaza sa le luati pentru limitarea impactului economic si social al epidemiei cu SARS-CoV-2 si a starii de incertitudine care caracterizeaza vietile tuturor romanilor pe perioada acestei guvernari, in temeiul art. 107, alin. (1). teza finala din Constitutie, va solicitam sa prezentati un raport, care sa fie dezbatut cu prioritate, cu privire la masurile pe care urmeaza sa le intreprindeti pentru limitarea raspandirii virusului.De asemenea, va solicitam sa precizati care este planul de masuri concrete pentru organizarea, in bune conditii, a alegerilor pentru administratia publica locala, dar si pentru deschiderea noului an scolar 2020 - 2021", se arata in scrisoare.Marcel Ciolacu a declarat ca Ludovic Orban trebuie sa prezinte tarii un plan detaliat pentru gestionarea pandemiei COVID-19, inceperea scolii si organizarea alegerilor."Doar vorbele nu mai ajung! Romanii nu au cum sa creada o guvernare care a pierdut total controlul pandemiei si pune carul inaintea boilor. PNL a intrat in campanie electorala inainte de a convinge romanii ca alegerile locale pot fi organizate fara riscuri.Se chinuie sa incropeasca aliante politice in loc sa se alieze cu cetatenii pentru a depasi varful pandemiei. Iar inceperea in siguranta a scolii ar fi un bun exemplu ca Guvernul poate organiza si alegerile.Din pacate, n-au o strategie serioasa, doar balbele ministrilor care se bat cap in cap. De aceea, impreuna cu presedintele Senatului, Robert Cazanciuc, am scris astazi premierului Orban ca trebuie sa vina in Parlament sa ne arate cum poate stapani pandemia. Altfel, Guvernul PNL risca alegerile, scoala si intreaga economie", a scris Ciolacu, pe Facebook