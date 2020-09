Roche va produce un test care face diferenta intre COVID-19 si gripa

Denumit Cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B, acest test a fost aprobat de FDA in cadrul unei proceduri de autorizare de urgenta, conform unui comunicat al Roche in care se precizeaza ca testul va fi disponibil si pe pietele care accepta marcajul "CE"."Odata cu apropierea sezonului gripal, acest nou test este in mod particular important in masura in care SARS-CoV-2 si infectiile gripale se pot dovedi dificil de deosebit doar pe baza simptomatologiei", a declarat Thomas Schinecker, directorul general al Diviziei de diagnosticare din cadrul Roche, citat in comunicat."Acum, printr-un singur test, profesionistii din domeniul sanatatii pot sa puna cu toata increderea diagnosticul corect si sa aleaga tratamentul cel mai eficient pentru pacientul lor", a adaugat el.Acest test, realizat pe baza esantioanelor de recoltare nazala sau nazofaringiana prin tamponare, este destinat pentru utilizarea pe masinile Cobas 6800 si 8800, care sunt distribuite pe scara larga in spitale si sunt capabile sa analizeze volume mari de esantioane.Pentru acest test, se pot obtine pana la 96 de rezultate in aproximativ 3 ore, conform Roche.