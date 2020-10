Cum arata "modelul" de lockdown impus in Belgia. "Avem voie sa imbratisam fara masca un singur om din afara familiei"

"In Belgia se vor inchide restaurantele, cafenelele, se va vinde alcool pana la 8 seara si se va interzice deplasarea in scopuri neesentiale de la 12 noaptea la 5 dimineata. Avem voie sa imbratisam, fara masca, un singur om din afara familiei.Si totusi, belgienii nu inchid scolile, ba chiar enunta ca vor lua orice alte masuri necesare ca scolile sa ramana deschise cat mai mult timp posibil. Ei cred, si eu cred, ca ne putem lipsi de multe lucruri, dar nu avem voie sa ii lipsim pe copii de educatie si socializare, de o viata cel putin semi-normala. In carantina din primavara nimic nu m-a distrus mai mult decat disperarea copiilor mei, singuri in casa. Fiica mea adolescenta s-a aruncat in cursuri si teme, ceea ce in circumstante normale m-ar fi incantat peste masura. Aceasta brusca mobilizare academica nu era decat o alinare, nicicum vreo fericire. Fiul cel mic a suferit cu un fel de demnitate care mi-a ars sufletul, el e o fire profund sociala, sa-l tai de lume e o cruzime inimaginabila.Sa stai cu scolile inchise, dar sa bumtzi-bumtzi prin baruri si pe la terase fara oprelisti, asta e deja un nivel de nerozie care se va dovedi foarte scump cand vine nota de plata", a scris romanca pe Facebook