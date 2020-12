Romania a emis cinci noi alerte de masti neconforme prin sistemul RAPEX

Printre altele, este vorba despre produse contrafacute sub brandul 3M, de tipul FFP3, tara de origine fiind Marea Britanie, care poarta marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protectie de catre organismul relevant.Alte masti neconforme sunt de tipul N95, precum si cu trei straturi, fabricate in China.Romania a emis pana in acest moment 17 alerte de masti neconforme, pentru a avertiza tarile membre in legatura cu posibila lor prezenta la vanzare in UE."Acest lucru demonstreaza inca o data ca uriasa munca depusa de comisarii Directiei de Control si Supraveghere Piata a ANPC de a acoperi intreaga piata din tara noastra, in acest domeniu, pe langa celelalte sectoare ale economiei care interactioneaza direct cu consumatorul si de care ne ocupam, in conditii dure de pandemie, a dat roade importante, care au facut esentiala contributia Romaniei la lupta sustinuta depusa de UE in a proteja consumatorul european cu privire la produsele periculoase care pot intra pe piata", a declarat Eduardt Cozminschi, presedintele ANPC, citat in comunicat.Potrivit acestuia, ANPC supravegheaza permanent piata de bunuri si servicii, mai ales cele necesare in aceasta perioada marcata de Covid-19, proces care va continua pana cand pericolul pandemic se va fi sfarsit si ii avertizeaza, pe aceasta cale, pe operatorii economici din domeniu ca, inainte de a introduce la comercializare astfel de produse, sa consulte site-urile ANPC si pe cel al Comisiei Europene pentru a se asigura ca acestea nu figureaza la capitolul "produse interzise comercializarii".ANPC, prin sucursalele sale teritoriale, a derulat in perioada 23 octombrie - 23 noiembrie controale pentru verificarea respectarii prevederilor legale la comercializarea mastilor.Potrivit draftului raportului, au fost controlati 599 operatori economici, la un numar de 396 dintre acestia (66%) constatandu-se nerespectarea prevederilor legale in vigoare; la 79 de operatori economici controlul nu a fost finalizat.Au fost verificate un numar de 35.180.666 masti in valoare 19.763.739 lei, din care 32.997.026 masti in valoare de 19.459.353 lei (peste 93%) nu se incadrau in prevederile legale in vigoare.Urmare a deficientelor constatate, organele de control au dispus urmatoarele masuri: oprirea temporara de la comercializare a 31.931.598 de bucati de masti in valoare de 12.740.657 lei pana la remedierea neconformitatilor constatate; oprirea definitiva si scoaterea de la comercializare a 725.448 bucati de masti in valoare de 3.152.544 lei; aplicarea a 668 sanctiuni contraventionale, din care 237 avertismente si 431 amenzi contraventionale in valoare de 2.908.000 lei pentru incalcarea reglementarilor privind protectia consumatorilor.Printre companiile care au fost sanctionate pentru comercializarea mastilor neconforme se afla diverse puncte de lucru din tara ale marilor retaileri prezenti in Romania, precum Lidl, Rewe, Kaufland, Mega Image, Auchan Altex , Dedeman, Profi, DM, dar si compania petroliera Lukoil Romania.De asemenea, raportul arata ca au fost amendate si marile retele de farmacii Help Net si Sensiblu.Printre neregulile constatate se afla lipsa totala sau partiala a elementelor de identificare si caracterizare, lipsa traducerii in limba romana, lipsa instructiuni de utilizare, lipsa mentionare compozitie material, lipsa declaratie conformitate, lipsa marcaj de conformitate CE.Ministrul Economiei, Virgil Popescu , a anuntat saptamana trecuta ca raportul ANPC a fost trimis la Parchetul General.