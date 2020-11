Romania a platit avans pentru vaccinul anti-COVID-19. "Am semnat plata externa catre CE"

Potrivit informarii lui Citu, "am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin COVID-19, in suma de 12.058.345 Euro!".Ministrul de Finante si-a completeaza postarea cu hashtagul #RomaniiTrebuieSaStie.Potrivit informatiilor existente pana acum, Comisia Europeana a semnat acorduri vizand cumpararea serurilor anti-COVID-19 cu trei dintre producatorii care au anuntat ca lucreaza la dezvoltarea vaccinului . Astfel, CE a semnat cu AstraZeneca un contract pentru 300 de milioane de doze si posibilitatea de a cumpara inca 100 de milioane de doze direct de catre statele membre, in functie de proportia populatiilor.Al doilea producator aflat in partneriat cu CE este Sanofi-GSK - pentru 300 milioane de doze, iar al treilea - Janssen Parmaceutica NV - companie a concernului Jonhnson&Johnson - pentru 200 milioane de doze. Si in acest caz, statele mai pot cumpara individual inca alte 200 de milioane de doze.Pana in acest moment, doar producatorul AstraZeneca a anuntat finalizarea testelor clinice si trimiterea produsului pentru autorizare.