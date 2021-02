Bogdan Aurescu, dupa ce Republica Moldova a primit primele doze de vaccin anti-COVID 19: Romania isi tine mereu promisiunile

Tocmai au ajuns azi in #RMoldova🇲🇩 primele 21600 doze de vaccin din cele 200000 promise in dec 2020 de Presedintele Romaniei, dl @KlausIohannis. E primul vaccin contra #COVID19 ce ajunge in RM! #RO🇷🇴 isi tine mereu promisiunile,in beneficiul direct al cetatenilor RM @sandumaiamd pic.twitter.com/dHPIpTb9Va - Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) February 27, 2021

"Tocmai au ajuns azi in Republica Moldova primele 21.600 de doze de vaccin din cele 200.000 promise in decembrie 2020 de presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis E primul vaccin contra COVID-19 ce ajunge in Republica Moldova ! Romania isi tine mereu promisiunile, in beneficiaul direct al cetatenilor Republicii Moldova", a scris Bogdan Aurescu pe contul de Twitter.Si presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a postat sambata dupa-amiaza, pe pagina sa de Facebook , fotografii de la sosirea avionului care a transportat dozele de vaccin la Chisinau. "Multumim Romania! Multumim, Uniunea Europeana!", a scris Maia Sandu.Ea a precizat ca lotul primit sambata de vaccinuri AstraZeneca va fi utilizat pentru imunizarea "tuturor medicilor, angajatilor din sistemul medical si lucratorilor implicati in prima linie de lupta cu pandemia", vaccinarea urmand sa inceapa in zilele urmatoare."Suntem foarte recunoscatori Romaniei, autoritatilor de la Bucuresti pentru acest vaccin . Asteptam in continuare sa vina si celelalte doze. Dar aceasta prima transa este foarte importanta pentru noi pentru ca merge in primul rand pentru personalul medical din prima linie. Si acest vaccin va salva viata unor oameni.Foarte incurajatoare, pentru mine, aceasta donatie si sper ca in curand sa putem sa aducem vaccin pentru cat mai multi oameni si sa putem sa revenim la normalitate intr-un termen cat mai restrans", a spus presedinta Maia Sandu, prezenta pe aeroport in momentul in care a sosit lotul de vaccinuri din Romania.Romania este prima tara UE care trimise vaccinuri Republicii Moldova. Sunt, de altfel, primele vaccinuri anti-COVID la care are acces Republica Moldova.Liderul socialistilor din Republica Moldova, fostul presedinte Igor Dodon , anuntase ca livrarea vaccinului rusesc Sputnik V va incepe "foarte curand", desi Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale de la Chisinau nu a anuntat un acord in acest sens, mentioneaza agora.md.Fostul presedinte spunea inca din vara trecuta ca negociaza cu Moscova pentru a obtine vaccinul Sputnik, dar vaccinul rusesc a fost acreditat abia vineri in Republica Moldova, pe baza faptului ca a fost acreditat si in intr-un stat UE. Este vorba de Ungaria, singura tara membra UE care foloseste vaccinul rusesc.